22歲男輟學！靠AI做影片「一天只花2小時」年收突破2200萬

國際中心／游舒婷報導

時代變遷，賺錢管道越來越多元！美國一名22歲的男大生阿達維亞．戴維斯（Adavia Davis）在2020年輟學後，投入經營一個由AI生成內容組成的YouTube頻道，幾年過去，他現在每天只需花約兩小時監督管理，就能替自己帶來每年約70萬美元（約新台幣2,200萬元）的收入。

美國一名男大生輟學經營YouTube頻道，年收破2200萬。（示意圖／取自pixabay）

根據外媒介紹，目前戴維斯手上共有五個活躍頻道，其中最成功的是《Boring History》。該頻道主打「睡前歷史紀錄片」，影片透過AI聲音朗讀介紹歷史。這類不露臉、沒有真人出鏡的內容，被稱為「無臉內容」（faceless content），也有人戲稱是「AI 垃圾內容（AI slop）」，但近年來這類影片早已成為YouTube的主流類型之一。

戴維斯10歲開始經營YouTube，他最初拍攝《Minecraft》和《Fortnite》的遊玩影片，19歲就讀大學期間，他就將第一個頻道賣掉，並用所得加上積蓄，買下一台特斯拉。後來他察覺創作者經濟的轉變，開始轉向AI內容製作，22歲那年決定輟學專心投入經營YouTube。

如今，他的頻道訂閱數從40萬到破百萬都有，每天合計約200萬次觀看，影片幾乎都由AI製作，每支影片成本約60美元，每天僅需花2個小時監督相關內容。有雜誌進一步檢視後台數據與相關紀錄，證實戴維斯的年營收約70萬美元。

雖然現在競爭越來越激烈，但他估計，個人創作者在2027年前，還能從AI內容中獲得可觀收益，至於未來發展，他認為，當AI內容大量湧現，「真實感」在未來將會變得更有價值，他預測，觀眾將漸漸渴望那些沒有過度剪輯、回歸真誠表達的創作者，而這類創作者才能走得更長久。

