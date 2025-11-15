22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟

一名22歲男子在與朋友聚餐時，竟為了表演「特技」，選擇將一整個漢堡直接吞下肚，沒想到卻因此窒息。（示意圖／翻攝自pexels）





希臘科羅皮鎮（Koropi）於近日發生了一起意外事故。一名22歲男子在與朋友一同用餐時，竟為了表演「特技」，選擇將一整個漢堡直接吞下肚，沒想到卻因此窒息，不僅造成呼吸道阻塞，連腦部、腎臟等器官部位皆有受損情形，至今仍在加護病房搶救中。

根據《Daily Mail》、《iHeart》報導，這起事件發生於11月13日，該名男子在與朋友聚餐時，突然心血來潮想要「耍帥」，竟將一整個漢堡吞下肚，之後他便開始驚慌失措，更大力使用背部撞擊柱子，並四處奔跑試圖將食物吐出，在掙扎過後，他陷入了窒息，且有2分鐘是停止呼吸的狀態，如今只能靠呼吸器勉強維持生命。

泛希臘公立醫院工作人員聯合會（POEDHN）主席吉安納科斯（Michalis Giannakos）表示，由於男子的情況相當危急，只有「奇蹟」才能拯救他。吉安納科斯指出，「即使他接受了急救，也需要醫生的介入，因為大腦缺氧，會對人體造成不可逆轉的損害」。

雅典-比雷埃夫斯醫院醫生協會 (EINAP) 前主席帕戈尼（Matina Pagoni） 無奈表示「他的大腦、腎臟和所有器官都出現了非常嚴重的問題」。目前當地警方正在調查這起事件，並向餐廳調取事發當日的監視器影像，以確定是否有人慫恿男子進行這種危險行為。

