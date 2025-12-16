22歲美女棋士側臉太犯規！「一張照片」圈粉台灣 甜美泳裝照也成亮點

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

22歲日本職業棋士三島響（Mishima Hibiki）近日因一張比賽側拍照意外爆紅。她在社群平台分享參加關西公開賽的照片，畫面中專注對局、氣質沉穩的側臉瞬間引發熱議，不只在日本受到關注，也吸引大量台灣網友朝聖，IG短時間內湧入不少台灣粉絲留言。

22歲日本職業棋士三島響（Mishima Hibiki）因為下棋時的側臉照爆紅。（圖／IG）​​​​​

來自岡山縣的三島響，最初接觸圍棋其實是因為「路過棋院被吸引」，沒想到一路走上職業之路，2021年成為職業棋士，今年4月升至二段。她平時除了分享比賽日常，也不時曬出生活照與旅遊、泳裝畫面，展現與棋盤上截然不同的輕鬆一面，讓粉絲直呼「反差感太強」。

三島響甜美泳裝照吸引網友按讚。（圖／IG）

面對突如其來的人氣，三島響本人也感到相當驚訝。她在社群平台發文表示，沒想到只是分享一張比賽照片，就獲得這麼多關注，她也強調自己仍是一名專注下棋的職業棋士。低調又真誠的回應讓網友好感度再飆升。

