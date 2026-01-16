22歲美女車手爽領50萬 機場遭攔截逮捕

一名擁有雙重國籍的22歲美女去年以觀光名義來台，期間在台灣當車手提領約50萬，警方追查後鎖定其身分，日前欲從高雄小港機場出境時遭警方攔截逮獲依法送辦。

22歲妙齡女來台當車手離境時遭逮。（圖／翻攝畫面）

桃園分局武陵派出所員警日前偵辦一起詐騙案，追查發現一名年輕女車手打扮貴氣相當顯眼，循線查出其身分為擁加拿大與香港籍的詹姓女子（22歲），並查出她去年12月底以觀光名義入境，一個月內在桃園多處至少盜領提款10次以上，金額高達50多萬元。

警方確定其犯行與身分後立刻通報航警局與移民署境管監控，果然詹女於昨（15）日拖著行李欲從高雄小港機場搭機離台，隨即遭警方攔截留置並通報桃園警方，依法將他逮捕移送桃園地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方強調，國際與本地詐騙集團層出不窮，民眾應提高警覺，若有異常金融或提領行為，應即時向警方通報，並提醒親友注意，防止更多民眾受害；呼籲民眾如遇可疑情況，可撥打165或110查證，切勿貪圖小利或輕信陌生訊息以避免受騙。

延伸閱讀

名下無車卻收46元催繳簡訊？高公局揭四招辨識ETC詐騙

KK園區翻版？ 柬泰邊境又現「新詐騙集團」 戒備森嚴如監獄

影/面交金項鍊買家驗貨落跑 警48hrs內拘提逮人