22歲艾卡拉茲澳網封王 成最年輕生涯大滿貫男球員

西班牙的艾卡拉茲對上塞爾維亞的喬科維奇，前後球王在澳洲網球公開賽男單最終大對決。第一盤喬科維奇一發成功率與得分率都很高，沒有給艾卡拉茲太多機會以6比2先拿下，接著第二盤喬科發球狀態下滑，艾卡拉茲兩度成功破發加壓並且積極進攻，鏡頭下方的喬科維奇來到網前，反拍截擊再次接招掛網。艾卡拉茲6比2扳回一城，喬科維奇這一盤的發球得分率從首盤93%掉到58%。接著雙方戰力更加緊張，鏡頭上方的艾卡拉茲這個反拍回擊打出大角度，喬科維奇疲於奔命，艾卡拉茲再度打出精采好球。

廣告 廣告

第三盤艾卡拉茲將節奏加速，底線抽球更主動，跑動也更加積極，讓喬科的反應時間明顯跟不上，第三盤艾卡拉茲6比3拿下。在觀眾席上的蠻牛納達爾也報以熱烈的掌聲。冠軍點，鏡頭下方的艾卡拉茲一記強勢正拍壓制，逼出喬科維奇的回球失誤，7比5拿下，艾卡拉茲這場冠軍戰以3比1擊敗喬科維奇，生涯首座澳網冠軍。也是公開賽年代以來，完成四大滿貫最年輕男子球員。

2026澳網冠軍艾卡拉茲說：「看到拉菲爾（納達爾）坐在觀眾席上有點不太真實，我知道你從我14或15歲時，就開始注意到我已經這麼久了，能在你面前打比賽是一大榮幸。」

艾卡拉茲拿下這座澳網男單冠軍，年齡是22歲272天。這也是他職業生涯第7座大滿貫男單冠軍。

至於女單決賽，哈薩克的芮芭奇娜擊敗白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡，拿下生涯首座澳網冠軍。

更多公視新聞網報導

喬科維奇創大滿貫400勝紀錄 挺進8強拚第25座大滿貫

艾卡拉茲擊退喬科維奇 溫網球王邁入世代交替

喬科維奇奪生涯第10座澳網冠軍 追平納達爾大滿貫紀錄

