22歲艾卡拉茲澳網封王 成最年輕生涯大滿貫男球員
西班牙的艾卡拉茲對上塞爾維亞的喬科維奇，前後球王在澳洲網球公開賽男單最終大對決。第一盤喬科維奇一發成功率與得分率都很高，沒有給艾卡拉茲太多機會以6比2先拿下，接著第二盤喬科發球狀態下滑，艾卡拉茲兩度成功破發加壓並且積極進攻，鏡頭下方的喬科維奇來到網前，反拍截擊再次接招掛網。艾卡拉茲6比2扳回一城，喬科維奇這一盤的發球得分率從首盤93%掉到58%。接著雙方戰力更加緊張，鏡頭上方的艾卡拉茲這個反拍回擊打出大角度，喬科維奇疲於奔命，艾卡拉茲再度打出精采好球。
第三盤艾卡拉茲將節奏加速，底線抽球更主動，跑動也更加積極，讓喬科的反應時間明顯跟不上，第三盤艾卡拉茲6比3拿下。在觀眾席上的蠻牛納達爾也報以熱烈的掌聲。冠軍點，鏡頭下方的艾卡拉茲一記強勢正拍壓制，逼出喬科維奇的回球失誤，7比5拿下，艾卡拉茲這場冠軍戰以3比1擊敗喬科維奇，生涯首座澳網冠軍。也是公開賽年代以來，完成四大滿貫最年輕男子球員。
2026澳網冠軍艾卡拉茲說：「看到拉菲爾（納達爾）坐在觀眾席上有點不太真實，我知道你從我14或15歲時，就開始注意到我已經這麼久了，能在你面前打比賽是一大榮幸。」
艾卡拉茲拿下這座澳網男單冠軍，年齡是22歲272天。這也是他職業生涯第7座大滿貫男單冠軍。
至於女單決賽，哈薩克的芮芭奇娜擊敗白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡，拿下生涯首座澳網冠軍。
更多公視新聞網報導
喬科維奇創大滿貫400勝紀錄 挺進8強拚第25座大滿貫
艾卡拉茲擊退喬科維奇 溫網球王邁入世代交替
喬科維奇奪生涯第10座澳網冠軍 追平納達爾大滿貫紀錄
其他人也在看
澳網運彩分析》2/1 Djokovic再闖歷史 Alcaraz叩關生涯全滿貫
幾年前，Carlos Alcaraz與Novak Djokovic在大滿貫決賽交手，幾乎已成為「時代對決」的代名詞；如今兩人再度站上頂尖之巔，2026年澳網男單決賽，更像是命運與意志的最終試煉。22歲的世界球王Alcaraz，與38歲、10度澳網封王的Djokovic，在羅德拉沃球場再度對決。中華民國運動彩券發展協會（CSDA）羅蘋哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前 ・ 2則留言
澳網》喬科維奇決賽前暫停訓練 向艾卡拉茲傳達歷史性對決訊息
世界排名第4的喬科維奇（Novak Djokovic）在晉級澳洲網球公開賽決賽後宣布，他將不會在週六進行訓練，而是全力投入恢復，為爭奪破紀錄的第25座大滿貫冠軍做準備。這位38歲的塞爾維亞球星在週五的4強賽中，歷經4小時9分鐘的馬拉松大戰，以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4逆轉打敗兩屆衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）。賽事直至凌晨1時30分才結束。前英國球星韓曼（Tim Henman）在TNT體育頻道透露，喬科維奇完成媒體採訪時已近凌晨3時，直至清晨6時才得以入睡。歷史性的一刻將於週日降臨。喬科維奇若奪冠，將成為史上首位贏得25座大滿貫單打冠軍的球員；而他的對手、22歲的世界第一艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則有望成為最年輕的「生涯全滿貫」（贏遍四大滿貫）得主。艾卡拉茲在4強賽同樣經歷了一場史詩級的五盤大戰，以6比4、7比6、6比7、6比7、7比5力克季維瑞夫（Alexander Zverev），耗時5小時27分鐘，創下賽會史上最長4強賽紀錄。這意味著兩位決賽選手在週六都極需休息與恢復。喬科維奇在擊敗辛納後坦言尚不知如何備戰決賽：「現在幾乎是凌晨3點了。我目前麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
澳網／賽會第11冠美夢遭艾卡拉茲拍碎 喬科維奇讚「遇過最強對手之一」
世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）1日在澳洲網球公開賽中，以總盤數3：1打敗喬科維奇（Novak Djokovic）拿下冠軍，完成生涯大滿貫。賽後喬科維奇相當有風度，大讚艾卡拉茲是自己面對過最強的對手之一，也認可他的表現認為他奪冠實至名歸。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
澳網》聽障邀請賽林家文攜手日本搭檔 女雙衛冕成功
2026年澳洲網球公開賽今日將閉幕，連續4年受邀前往墨爾本公園參加聽障網球邀請賽的臺南好手林家文，單日3戰都告捷，與日本搭檔菰方里菜攜手封后。TSNA ・ 16 小時前 ・ 發表留言
澳網》「上帝才知道明天會發生什麼！」 喬科維奇第25冠夢碎仍宣稱「美好的旅程」
前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在週日於墨爾本舉行的澳洲網球公開賽決賽中敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後表示，這是一趟「美好的旅程」，並說「上帝才知道明天會發生什麼」。這位38歲的塞爾維亞球王在拉沃爾球場，經過四盤激戰後不敵22歲的西班牙對手。此役過後，喬科維奇的大滿貫冠軍數仍停留在24座，與瑪格麗特考特（Margaret Court）並列，距離獨占歷史紀錄僅差一冠。賽後他坦言，自己並未預期能再次打進大滿貫決賽，並暗示未來充滿不確定性。這位前世界球王與墨爾本球迷的關係並非始終融洽，但他在場上告訴觀眾：「最後我想說，特別是最近幾場比賽，你們給了我一些在澳洲從未體驗過的感受——如此多的愛、支持與正能量。這些年來，我也一直試圖用精彩的網球回報你們。」喬科維奇上一次大滿貫決賽是2024年在溫布頓敗給艾卡拉茲。他補充道：「我必須非常誠實地說，我沒想到自己能再次站在大滿貫的閉幕儀式上。所以我認為我也應該感謝你們在過去幾週推動我前進。」「上帝才知道明天會發生什麼，更不用說6個月或12個月後了。所以，這是一趟美好的旅程。我愛你們。」喬科維奇上一次奪得大滿貫冠軍是2023麗台運動報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
澳網／決勝盤連拿5局上演大逆轉！ 芮芭奇娜退莎芭蓮卡奪生涯澳網首冠
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）在31日的澳網女單決賽，面對莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以6：4、4：6、6：4收下個人生涯第2座大滿貫金盃，也是生涯首座澳網冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
擊倒喬帥 艾卡拉茲澳網封王
記者李謙易∕綜合報導 澳網男單決賽萬眾矚目的世代之爭1日晚間在墨爾本登場，由西班牙小…中華日報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 279則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5則留言
黃仁勳鬆口 近期返台簽約星艦3.0
輝達執行長黃仁勳來台4天將於今（2）日離台，昨晚他被捕捉到前往鄒記食舖與台積電總裁魏哲家等高層餐敘，會後就北士科總部「星艦3.0」推動進度受訪，黃仁勳表示，很快會回來與台北市長蔣萬安會晤，並於近期簽約。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 50則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 49則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 52則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言