22歲英國王室成員擠火車「坐地板2小時」！ 埋頭寫報告被讚零架子

22歲的英國路易絲女爵（Lady Louise Windsor）是愛丁堡公爵愛德華王子（Prince Edward）與愛丁堡公爵夫人蘇菲（Sophie）的長女。近日她被目擊坐在火車地板上整整2小時，一邊喝茶、一邊趕作業，親民畫面引發熱議。

不在意不便和勞累？ 跟平時的嗜好有關？

路易絲是英國王位第17順位繼承人，目前就讀聖安德魯斯大學英文系。根據《每日郵報》報導，日前她被目擊現身大西部鐵路（Great Western Railways）列車，從倫敦前往布里斯托，可見她打扮休閒，穿粉色花紋上衣、牛仔褲，綁馬尾，盤腿坐在車廂地板上，手拿一杯英國國民茶PG Tips，低頭看著筆電螢幕，專心寫報告，與尋常人家無異。

知情人士透露，路易絲在倫敦帕丁頓車站沒能找到座位，但全程態度從容，對周遭乘客也十分有禮，並未因身分特殊而要求協助。報導形容，她對旅途是否舒適毫不在意。

事實上，路易絲向來以低調務實聞名。她熱愛馬車駕駛，這項相對冷門，甚至帶有風險的馬術運動，還因此與已故的祖父菲利普親王（Prince Philip）建立深厚情感。王室觀察家指出，可能就是因為她長期長入這類高強度活動，讓她早就習慣了不便和勞累。

跟威廉、哈利同輩 為何不叫「公主」？

其實路易絲並不是第一個低調出行的王室成員，她的姑姑安妮長公主（Princess Anne）就曾在2020年搭倫敦地鐵去參加時裝週活動，一度掀起討論。

除了舉止親民，路易絲的感情生活近來同樣成焦點，她被傳正與同為聖安德魯斯大學學生、也是陸軍成員的菲利克斯達席瓦克蘭普（Felix da Silva-Clamp）交往。兩人多次被拍到一同出席馬車駕駛賽事，上月也在聖安德魯斯軍團紀念閱兵活動中同框現身，他們身穿軍服、佩戴紅色罌粟花，神情肅穆。

路易絲目前正就讀大學四年級，為最後一年學業衝刺。過去她曾被英媒形容為「王室的祕密武器」，因為她舉止得體、性格溫和，外型也被認為神似已故祖母伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）。她在學期間不只專注課業，也積極參與戲劇演出，展現舞台魅力。

另外，雖然路易絲與威廉王子（Prince William）、哈利王子（Prince Harry）同輩，但她並沒有使用「公主」頭銜。這是父親愛德華王子刻意為子女做的安排，希望他們遠離鎂光燈。她的母親蘇菲也曾表示，希望孩子理解未來工作要靠自己，因此未使用「殿下」（HRH）頭銜。

