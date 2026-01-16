22歲華裔加籍貴婦來台當詐騙車手 遭警機場攔截送辦

加拿大籍華裔女子，於去年12月底持觀光簽證入境台灣，實際為當詐騙集團車手。 圖：桃園警分局/提供

[Newtalk新聞] 一名22歲加拿大籍華裔女子以觀光名義來台，實際卻受詐騙集團指示當車手，在桃園地區多家銀行提領詐騙款項，短時間提領10餘次，不法所得超過50萬新台幣。昨(15)日警方在高雄小港機場將女子攔截留置，依法送辦。

桃園警察分局近日追查詐騙集團，發現有一名22歲的加拿大籍詹姓華裔女子，於去年12月底持觀光簽證入境台灣，表面上以旅遊名義來台，實際上卻受詐騙集團指示，在桃園地區多家銀行ATM多次提領詐騙款項。警方調查，詹女在短短一個月內提領10多次，金額累計超過50萬元。

據了解，詹女外型顯眼、穿著打扮華麗，與一般車手行徑不同，警方經比對提款動線與時間後，研判其涉入應是詐團提款車手。為防止詹女出境潛逃，警方立即通報移民署國境事務大隊及航空警察局等單位協助。昨15日詹女南下至高雄，準備自小港機場搭機離境時，將其留置盤查，桃園警方隨即南下接手，將人帶回偵訊，詢後依法送辦。

詐騙集團近年來不斷翻新手法，甚至招募外籍人士來台擔任車手，企圖規避查緝。桃園警方統計，今年1月迄今，桃園分局已查獲11件詐騙案件、11名車手，成功攔阻詐騙金額達新台幣2,350萬元。警方呼籲，民眾切勿輕信未經查證的不實訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，防止詐騙案件發生。

