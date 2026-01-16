22歲華裔加籍貴婦來台當詐騙車手 遭警機場攔截送辦
[Newtalk新聞] 一名22歲加拿大籍華裔女子以觀光名義來台，實際卻受詐騙集團指示當車手，在桃園地區多家銀行提領詐騙款項，短時間提領10餘次，不法所得超過50萬新台幣。昨(15)日警方在高雄小港機場將女子攔截留置，依法送辦。
桃園警察分局近日追查詐騙集團，發現有一名22歲的加拿大籍詹姓華裔女子，於去年12月底持觀光簽證入境台灣，表面上以旅遊名義來台，實際上卻受詐騙集團指示，在桃園地區多家銀行ATM多次提領詐騙款項。警方調查，詹女在短短一個月內提領10多次，金額累計超過50萬元。
據了解，詹女外型顯眼、穿著打扮華麗，與一般車手行徑不同，警方經比對提款動線與時間後，研判其涉入應是詐團提款車手。為防止詹女出境潛逃，警方立即通報移民署國境事務大隊及航空警察局等單位協助。昨15日詹女南下至高雄，準備自小港機場搭機離境時，將其留置盤查，桃園警方隨即南下接手，將人帶回偵訊，詢後依法送辦。
詐騙集團近年來不斷翻新手法，甚至招募外籍人士來台擔任車手，企圖規避查緝。桃園警方統計，今年1月迄今，桃園分局已查獲11件詐騙案件、11名車手，成功攔阻詐騙金額達新台幣2,350萬元。警方呼籲，民眾切勿輕信未經查證的不實訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，防止詐騙案件發生。
更多Newtalk新聞報導
公車驚魂！女子持美工刀逼駕駛「載去派出所」 警壓制後送醫
台中市長人選協調觸礁！楊瓊瓔：黨中央否認有內參民調 江啟臣表遺憾
其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 14 小時前 ・ 4
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
張文北市隨機攻擊致4死11傷 北檢偵結不起訴
台北市 / 綜合報導 台北市去（2025）年12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷悲劇，檢警經過將近1個月調查，日前5度約談張文父母，釐清他的生活情形、人際關係，以及相關金流，今（15）日舉行偵結記者會。而27歲凶嫌張文當天從中山區誠品南西店墜樓身亡，檢警根據墜樓現場分析，以及他剩下1千多元已經沒退路，定調他最終墜樓輕生，但因凶嫌已身亡，檢方依法不起訴處分。這是張文墜樓前，在誠品南西店頂樓最後身影，只見他拿下帽子脫下裝備，態度從容，近視500度的他連眼鏡都摘下，隨後墜落中庭身亡，張文死因眾說紛紜，如今調查報告出爐，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺說：「認為有相當的一個高度，以及橫向的一個距離，所以是可以排除，被告是攀爬這個牆面，向下落的一個可能性。」檢警研判墜樓前，張文明明還有時間，卻選擇將所有物品卸下，雲端的攻擊計劃書沒有後續內容，而他幾乎把錢花光光毫無退路，張文失業844天，帳戶原先餘額有62萬，母親陸續資助33萬，總資產共約96萬元，支出部分33萬繳房租，日常花費約37萬，平均一天花445元。另外遊戲就儲值了16萬，網購犯案工具花了8萬，最後只剩下1400多元，張文孤狼犯案全部都是自己來，沒發現其他共犯，職場和生活不如意，為追求社會關注形同「表達式犯罪」，案發5天後，檢警帶隊進行現場重建，鑑識人員日以繼夜用3D建模，模擬張文犯案過程，從縱火北車丟煙霧彈，到誠品隨機攻擊，每個動作鉅細靡遺。台北市警局刑事警察大隊長盧俊宏說：「數位鑑識我們破解扣案的行動裝置，證實獨立執行犯罪計劃，沒有他人參與，資金的部分沒有境外跟不明資金的挹注。」將近一個月偵辦全案偵結，不過凶嫌已身亡，北檢依法不起訴，隨機攻擊案造成社會創傷，盼傷痕能漸漸癒合。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 3
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
北捷忠孝新生站女乘客亮剪刀 警消強制就醫 (圖)
台北捷運忠孝新生站15日有名女乘客突手持剪刀，鄰座女乘客見狀立即通報站內保全人員和捷警，警消獲報後協助將她強制就醫，所幸無人受傷。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 1 天前 ・ 3
男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導大冬天，竟然泳渡淡水河！昨天（14日）下午，一名打著赤膊的男子，跳下淡水河游泳，民眾看到後急忙報警，沒想到男子先是在龍山河濱公園上岸，遇到員警後，他竟然再度跳下淡水河，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋上岸，將近4公里的距離，讓人看了相當傻眼。午後河濱公園，員警騎著機車，焦急尋找在淡水河裡游泳的男子。男子上岸後，滿身都是泥濘，立刻被員警攔下，但他卻絲毫不理會員警的呼喊，徑直往前走。趁著員警停下機車，這名男子竟然再度跳下淡水河游走。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「這名男子從龍山河濱公園上岸後，看到員警，沒想到他竟然就又再跳下去，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋，之後再游了回來，民眾就怕他會體力不支，也趕緊報警求助。」還原整起事件，發生在14號下午4點多，當時低溫只有13度到17度，男子卻打赤膊跳到淡水河裡游泳，5點時警方獲報，在龍山河濱公園發現男子上岸，沒想到他後續又再下水，先是游到台北島，隨後在晚間6點半多，警方再次獲報，男子在新北市華翠大橋上岸，游了將近4公里。但仔細看，淡水河漂浮著不少垃圾，水質並不乾淨，2011年起，也有公告新北市端淡水河水域，全面禁止游泳。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）醫師姜冠宇：「沙洲是野生環境，所以說菌種會很不可控，常見的這些傳染性疾病，包含說我們腸胃道傳染的這些大腸桿菌，或是霍亂弧菌等等，在皮膚的傳染病，除了說金黃色葡萄球菌之外，當然就要小心，可能會造成傷口潰爛的這些創傷弧菌。」新北市觀光管理科科長蔡文中：「在新北市端違規下水游泳，歡迎民眾撥打110或119，通知警消現場取締，後續本局將依發展觀光條例，進行裁處。」男子頂著低溫下水，泳渡淡水河，究竟是想耍帥，還是有其他目的，但不管如何，這樣的行為，都已經觸法。原文出處：真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法 更多民視新聞報導今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」現代人壓力山大急尋解方！醫教10招穩情緒 落實數位排毒、培養新興趣淡水河岸聖誕味濃 新北高灘處打造6大光雕與跨年煙火民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
金飾小開月砸5000萬「找女友」 賣黃金搬錢竟是一場騙局
台中大里一間42年老字號銀樓傳出千萬詐騙案，一名45歲銀樓小開因為想交友，在社群上遭詐團鎖定，起初以付錢可以跟女生見面為由，讓小開開始丟錢，後面轉而詐騙投資，導致小開1個月內就狂砸將近5000萬，甚至變賣家中黃金、拿出店內預備款項給付。直到家人發現家中金流怪怪的才立刻報案，後來配合警方圍捕，在銀樓內逮到面交的詐欺車手，並攔下最後一筆被騙的450萬現金。 #5000萬#找女友#黃金#詐騙東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！小黃因未打方向燈挨罰。檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！小黃因未打方向燈挨罰。記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」 更多民視新聞報導桃園龍潭"爆改四輪車"走快車道 網驚:這車升級版要18萬台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中榮3醫違規放廠商進手術室 行政調查2週內完成
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台中榮總違規放任廠商進手術室案，衛福部今天表示，共3名醫師未依規定報備，均申誡1次，並要求地方衛生局2週內完成行政調查，另也會在農曆年前邀集專家進行追蹤輔導訪查。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
土雞價格漲！雲林雞場遭竊700隻雞 4嫌落網｜#鏡新聞
雲林出現偷雞集團！有養雞場業者從去年12月開始，頻頻遭竊，總計被偷了將近700隻雞損失慘重。竊賊就是看準入冬後，進補需求增加土雞價格上漲，專挑地處偏僻的雞場下手，偷走後以市價三到四成的價格，到傳統市場銷贓，警方已經循線抓到4名偷雞賊，將這個偷雞集團瓦解。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
全國雞隻減少 雲林偷雞集團偷近700隻雞300元賤賣
中部中心／蔡松霖 雲林報導天氣冷，冬令進補，燉雞驅寒少不了！但由於去年颱風及豪大雨關係，全國雞隻數量減少，雲林大埤就出現偷雞集團，從去年底開始，到2個養雞場，偷了將近700隻雞，再以每隻300元的低價，轉賣給市場攤商牟利，警方擴大追查，逮捕4名嫌犯，主嫌已遭法院裁定羈押。大鍋不斷冒出陣陣熱氣，一層厚厚的麻油漂浮在上方，枸杞、老薑、紅棗，加入熬煮，這就是冬令進補的一大好選擇，麻油雞。目前是冬季進補旺季，土雞肉需求量增加，在雲林，果然就有人對雞，動了壞心思，不養，用偷的！大埤鄉去年底至今多起雞舍遭竊 調監視器以車追人4嫌落網（圖／民視新聞）雞舍外的藍色帆布被掀起，裡頭鐵門開著，而在最外圍的圍籬，也有被破壞的痕跡，雲林縣大埤鄉，從去年底到今年初，發生了多起雞舍遭竊案件，警方獲報，擴大調閱監視器，鎖定嫌犯，以車追人，將4名嫌犯，一舉逮捕。車門一打開，好幾個大水桶裡裝的全是處理過的雞，嫌犯還堅稱這是自己剛買回來的，員警當然理都沒理，將車上4人通通帶回，根據了解，這個偷雞小隊，由詹姓主嫌帶頭，鎖定偏僻雞場後，趁著深夜開小貨車，用老虎鉗破壞圍籬，為了不被發現，一次只會偷1到200隻雞，從去年12月23日到1月2日，兩周內到兩個雞場，行竊3次，陸陸續續偷了將近700隻雞，再將雞以每隻300元，販賣到傳統市場及黃昏市場，冬季進補旺季! 土雞需求量暴增 雲林大埤出現偷雞集團（圖／民視新聞）這名詹姓主嫌，7年多年前，在大埤偷過鴨，也曾經偷過大蒜，過了7年，又組成集團，將雞農辛辛苦苦養的雞，偷走後轉賣，做起無本生意，屢次犯案不知悔改。原文出處：土雞大盜押起來！雲林偷雞集團偷近700隻雞 300元賤賣 更多民視新聞報導無法無天! 桃園偷車賊拒檢逃逸 警匪追逐7公里逮人網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台塑林園廠工安意外! 3工人粉槽刷油漆頭暈不適送醫
南部中心／綜合報導台塑高雄林園廠16日中午發生工安意外，三名工人在PVC粉槽內油漆粉刷時，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，導致工人頭暈、身體不適，2人自行走出儲槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救後，恢復意識，送醫無大礙。救護人員爬上桶槽的鋼架，把頭暈的工人扶出來，緊急坐上救護車送醫。（圖／民視新聞）救護人員爬上桶槽的鋼架，把工人扶出來，照片中可以看到工人身上的衣服還沾有油漆，似乎不太舒服，緊急坐上救護車送醫。工廠保全：「稍微那個空氣可能稀薄啦，稍微有一點暈倒啦，那暈倒可是我們就馬上急救，那個正常意識清楚送那個健佑醫院了啦。」高雄台塑林園廠16日中午發生工安意外，三名工人分別為51歲、38歲和57歲，都是男性，進入PVC塑膠粉桶槽進行油漆粉刷作業，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，覺頭頭暈、身體不適，其中2人先走出桶槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救，恢復意識。高雄市勞工局初步調查，作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍。（圖／民視製圖）高市林園消防分隊小隊長戴裕唐：「包商工人於PVC儲槽，從事油漆作業時似通風不良，造成身體不適受困，消防人員到場確認共三名人員受困，立即著裝備進入搶救，均意識清楚無受傷，由救護人員處置後送醫。」高雄市勞工局立即到場了解，發現作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍，勞檢處已勒令現場停工。高市勞檢處處長郭清吉：「勞檢處已勒令現場停止作業，後續將檢視發生原因，倘僱主違反職業安全衛生法，第六條第一項規定，將依法裁處三至三十萬元罰款。」還好有及時搶救回一命，密閉空間內作業不得不謹慎，事故原因仍有待後續進一步釐清。原文出處：台塑林園廠傳工安意外！ ３工人粉槽內刷油漆頭暈送醫 更多民視新聞報導煮麵出餐全靠機器 高雄AI無人麵館開幕"超人力霸王"降臨高雄! 「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉旗山太平里水量少到無法洗澡 里長砸雞蛋抗議民視影音 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶釀1死
中部中心／綜合報導台中烏日區光明路，15日晚間，發生死亡火警！由於巷弄窄小，加上當地為連棟住宅，火勢延燒迅速，一共波及12戶民宅，消防隊派出大量人車，將近2小時後將大火撲滅，但入內搜索時，發現一名被重物壓住的女子，已經明顯死亡，不幸罹難。刺眼的橘紅色火舌，不斷從房屋二樓竄出，現場一片混亂，單親母遭困火場不幸喪生 同居男友外出躲過火劫（圖／民視新聞）有人合力趕緊將瓦斯桶移至遠處避免爆炸，有些人把家當行李，通通拿到屋外，暗夜火警，住戶驚慌逃生。15日晚間10點多，台中烏日區光明路某巷內，一棟透天厝住宅傳出火警，因巷弄窄小，加上為連棟住宅，瞬間被熊熊烈火吞噬，一間接著一間延燒，一共波及12戶民宅，將近2小時後，火勢終於撲滅，消防人員入內搜索時，在疑似起火戶的2樓樓梯間，發現一名遭重物壓住的女子，趕緊將她移到屋外，但傷者已經明顯死亡。烏日惡火連燒12民宅 7戶無處可歸公所協助安置（圖／民視新聞）根據了解，死者是年約50歲的楊姓女子，有3個女兒、1個兒子，是一名單親媽媽，也是公所長期關懷對象，目前和男友同居，沒和孩子住，案發當晚同居人因為腳痛外出就醫，躲過火劫，事故造成12戶民宅受損嚴重，當中7戶住戶無處可歸，由公所協助安置，但大火無情，奪走一條寶貴性命，詳細事發原因，還需等完整火調報告，才能釐清。原文出處：台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶1女遭困火場不幸罹難 更多民視新聞報導新北地院火警！20歲女等老公開庭太無聊 竟噴酒精「火燒螞蟻」新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮新北泰山公寓竄火舌！多名住戶受困樓上 1人送醫民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
六甲落羽松 黃綠紅漸層色迎賓
一波波冷鋒過境後，台南市台1線省道旁的林鳳營菁埔埤「六甲落羽松」樹林紅了3成，現有綠、黃、紅3種漸層色調共存，假日已出現搶先一睹落羽松美景的遊覽車潮，林鳳營社區志工元旦進駐，第8屆落羽松季於31日舉辦，預計農曆年前後將是最紅時刻。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言