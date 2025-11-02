22歲護士腿麻、劇痛變色掛急診 醒來竟少一條腿！崩潰：進醫院是完整的

生活中心／綜合報導

22歲護理師茉莉（Molly Harbron）左腿突然出現劇烈疼痛、麻木、冰冷與變色等症狀緊急就醫，最終被迫截肢痛心說：「我走進醫院時是健康的，醒來時卻只剩一條腿。」（示意圖／翻攝自Pixabay）

英國一名26歲女護理師茉莉（Molly Harbron）因左腿劇痛就醫，本以為只是常見症狀，卻因醫院拖延整整16小時才動手術，最終被迫截肢。茉莉痛心表示：「我走進醫院時是健康的，醒來時卻只剩一條腿。」

事發當時，茉莉才22歲，左腿突然出現麻木、冰冷、變色等症狀，醫師懷疑是「深部靜脈栓塞」（DVT），可能危及生命，理應立即治療。但院方卻沒有緊急安排手術，讓她在病床上拖了16小時，直到隔天下午才推進開刀房。

廣告 廣告

當她從麻醉中醒來，第一眼看到的竟是醫師拿著自己被截掉的小腿。茉莉崩潰痛哭：「我以為自己在做惡夢，結果這一切是真的。」

手術前，她是活力滿滿的護理師，熱愛跑步與生活；手術後，她完全陷入黑暗，甚至在出院18天後辭掉護理師工作，因為再也沒辦法接受自己成為病人，而不是照顧病人的人。

院方坦承醫療疏失，甚至公開表示：「如果當晚9點前動手術，可能能保住她的腿。」這句話更讓茉莉心碎不已——因為那表示，她失去的不是「病」，而是「被延誤的機會」。

茉莉事後委任律師提告，爭取足以支付終身義肢、復健與照護費用的賠償。事隔5年，她已學會使用義肢，生活逐漸恢復正常，還在手術後一個月遇見另一半，並步入婚姻。

但她仍堅定表示：「我站出來，不是為了復仇，是希望沒有人再因為醫療延誤，失去自己的身體。」

英國一名26歲護理師因腿部麻木、變色，緊急送醫，沒想到院方卻延誤治療16個小時，等到護理師手術醒來後，發現自己已經失去一條腿。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

你一週排便幾次？研究曝「大一場」反應快3秒、耐力更強 記憶力秒變好

台積電要連漲4年！先進製程「缺＋漲」雙殺 客戶急了：得排到2026

本週「最強幸運生肖」出爐！3生肖事業旺到爆 獨它一路開掛奪三冠

ChatGPT爆紅卻狂燒錢！微軟意外曝光OpenAI虧115億美元「1檔」股價重挫

