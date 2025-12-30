22歲身價千億…AI熱潮重寫致富速度！ 大學生僅花3年「人生鍍金」

圖為Mercor的22歲共同創辦人，希雷馬斯（左起）、傅迪與米達，其公司估值達1百億美元。翻攝IG帳號mercor_ai



據外媒週一（12/29）報導，人工智慧（AI）熱潮重寫致富速度，許多AI新創公司的估值達到上千億元台幣，例如Mercor的22歲創辦人傅迪（Brendan Foody），其公司今年估值達1百億美元（約3100億元台幣），Cursor的25歲創辦人特路爾（Michael Truell），3年前只是一位剛畢業的大學生，如今公司估值達270億美元（約8400億元台幣），為自己的人生鍍金。

據《紐約時報》報導，近年來人工智慧（AI）熱潮席捲全球，不僅讓輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、開發ChatGPT的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等億萬富翁，累積更驚人的財力，更催生一群新創公司的「新億萬富豪」，這些人未來有望成為新的矽谷權力核心。

新一代的AI億萬富豪包括：Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang）與郭如意（Lucy Guo），6月獲得Meta投資143億美元；Cursor的創辦人特路爾（Michael Truell）、賽恩格（Aman Sanger）、路納馬克（Arvid Lunnemark）、阿席夫（Sualeh Asif），上個月一輪估值270億美元的募資後，躋升億萬富豪名單。

此外，Perplexity（AI 搜尋引擎）、Mercor（AI資料新創）、Figure AI（人形機器人製造商）、Safe Superintelligence（AI 實驗室）、Harvey（AI 法律軟體新創）與Thinking Machines Lab（AI 實驗室）等企業的創辦人，都已經進入億萬富豪俱樂部，多數人都是今年公司估值暴漲後，手中股份瞬間化為「金礦」。

矽谷創投公司Sapphire Ventures的合夥人達斯（Jai Das）表示，這些新億萬富豪，就像是1890年代的「鍍金時代」，搭上鐵路科技浪潮的大亨，不過，如果這些新創公司未能達到設立的目標，財富可能轉瞬即逝。

報導指出，多數AI億萬富豪，都是在OpenAI推出ChatGPT後，不到3年內就創立公司，投資人則迅速推高其公司估值，其中Mercor的22歲創辦人團隊受到矚目，傅迪（Brendan Foody）2023年從喬治城大學輟學，和自己的高中同學希雷馬斯（Adarsh Hiremath）與米達（Surya Midha）共同創業，今年10月募資後公司估值達1百億美元。

Cursor的25歲創辦人特路爾（Michael Truell），與另外3名20多歲共同創辦人，在麻省理工學院認識，2022年畢業後一起創業，上個月一輪23億美元募資，讓Cursor的母公司Anysphere估值達270億美元。

「年輕」一直都是科技熱潮的標誌，華盛頓大學研究科技經濟的歷史學者歐瑪拉（Margaret O’Mara）強調：「這一波AI時刻，正在讓非常年輕的人們，在極短時間內變得相當富有。」值得注意的是，搭上AI熱潮成為億萬富翁的人，大多依舊是男性，劉詠彤等女性在當中仍是少數。

