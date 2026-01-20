22歲輟學生製作「AI片」！頻道年賺2000萬

國際中心／李明融報導

近年AI發展迅速到超乎一般人類的想像，日常生活漸漸開始都有AI的蹤跡，美國一名22歲少年戴維斯（Adavia Davis）就抓到潮流的未來商機，每天花2小時利用AI生成影片上傳到YouTube頻道，就讓他一年下來創造約70萬美元（約新台幣2207萬元）的營收。

22歲輟學生每天花2小時製作「AI片」！YouTube頻道年賺2000萬

戴維斯放棄就讀大學，專心經營YouTube頻道。（圖／翻攝自Adavia Davis YouTube）

從遊戲玩家到從AI找到未來商機 為夢想果斷休學





廣告 廣告

根據美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，曾就讀密西西比州立大學的戴維斯，早在2014年（當時僅10歲）就開始每天花6小時編寫、剪輯《我的世界》和《要塞英雄》遊戲影片。他回憶當時創作者的動力來源在於「對遊戲的熱愛，而非獲利」；然而隨著ChatGPT問世改變了網路邏輯，個人品牌逐漸被大規模內容農場取代。他在2020年發現自己無法兼顧學業與創作，深怕若不做出決定，最終會變得「既貧窮又心不在焉」，因此毅然決定休學，全職投入AI頻道經營。

22歲輟學生每天花2小時製作「AI片」！YouTube頻道年賺2000萬

戴維斯最成功的頻道為「無聊歷史（Boring History）」。（圖／翻攝自Boring History YouTube）

5個頻道「AI自動化管理」 製作成本僅1900元



目前戴維斯經營5個頻道，訂閱人數介於40萬至破百萬不等。其中最成功的頻道為「無聊歷史（Boring History）」，內容多為長達6小時的歷史專題。他與合夥人艾茲納（Eddie Eizner）共同開發了「TubeGenAI」，並搭配「ClaudeAI」擬真模仿英國生物學家大衛．艾登堡（David Attenborough）的聲音進行旁白。靠著AI工具，他每天僅需管理2小時，每部影片製作成本僅約60美元（約新台幣1,900元）。扣除營運成本後，一年總收入高達70萬美元（約新台幣2,210萬元），成功在AI浪潮中撈到第一桶金。

原文出處：22歲輟學生每天花2小時製作「AI片」！YouTube頻道年賺2000萬

更多民視新聞報導

54年以來首見！日本「最後2熊貓」1月底送回中國

影／ 香港爆隨機砍人！男子遭警「轟2槍擊斃」畫面曝

林昀儒逆轉奪冠「央視沒直播」！中媒不忍開嗆：沒風度

