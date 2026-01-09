22歲金馬女星遭怪男尾隨「逼入牆角」還辱罵 恐怖畫面曝光

女星文淇（陳文淇）在14歲時憑電影《血觀音》拿下金馬獎最佳女配角獎。（圖／報系資料照）

22歲女星文淇（陳文淇）在14歲以電影《血觀音》獲得金馬女配的肯定，近年工作重心轉往大陸。日前文淇出席新作品首映活動，期間竟遭一名陌生男子騷擾並當場飆罵，還尾隨圍堵她，甚至一度將她逼到牆角。文淇工作室今（9）日上午嚴正發聲，強調已完成現場取證，將保留法律追訴權，並表示「絕不姑息任何侵犯合法權益的行為」。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，文淇8日出席在北京萬達影城CBD店舉辦的電影《馬騰你別走》首映活動，一名去參加的民眾上網透露，有一名陌生男子不斷尾隨文淇，疑似要簽名和單獨合影不成就開始騷擾她。從流出的畫面可見，陌生男子把文淇逼到角落，好險一名女導演鄭子憶擋在她身前，該名男子見狀才悻悻然轉身離開，但還不斷大罵「SB」、「堵她去」。

文淇昨（8日）晚在大陸參加新作品首映活動，遇到陌生男討要簽名，卻一路把她逼到牆角，場面相當嚇人。（圖／翻攝自微博）

拍下畫面的民眾形容事發當下情況突發又混亂，現場幾乎沒有保全維持秩序，期間人群推擠情況嚴重，令不少圍觀者驚嚇不已。有眼尖網友注意到，該名男子是慣犯，過去曾在不同活動出沒鬧事，更曾當眾向歌手下跪要求合照，各種誇張行徑讓許多網友呼籲主辦單位必須加強安檢跟動線規劃，避免未來再發生危險情形。

對此，文淇工作室今日上午透過微博發聲、向粉絲報平安，透露文淇已安全返家，並承諾後續活動將提升防護配套，全力維護藝人人身安全與工作秩序。工作室同時呼籲大眾在支持喜愛藝人時，應保持禮貌與距離，避免追逐、強拍或近距離接觸，期盼「理性、文明、尊重」成為粉絲互動的基本原則。

文淇在14歲時便以《嘉年華》與《血觀音》入圍金馬獎最佳女主角與最佳女配角，最終奪下最佳女配角，演技備受肯定。

