22米室內最高聖誕樹6萬顆燈泡！北車點亮慈善心願盧廣仲現身傳愛

喜迎年末聖誕跨年氛圍，台北車站大廳也樹立起22米高的聖誕樹，是全台室內最高的聖誕樹，由6萬顆燈泡打造，11月6日晚間正式亮燈，亮燈儀式還邀請到金曲歌王盧廣仲到場，以「當微風點亮車站 When Breeze Lights Up the Station」為主題，點亮屬於冬日的希望與祝福！

11月6日晚上6點的聖誕點燈儀式特別邀請中山女高弦樂團登台演出，以細膩悠揚的弦樂揭開序幕，為現場注入節慶的華麗與感動。中山女高弦樂團長年在全國學生音樂比賽中表現亮眼，連續多年榮獲「特優」佳績，以青春與專業的旋律，為活動帶來一段溫柔而夢幻的聖誕序曲。

微風慈善基金會邀請金曲創作歌手盧廣仲擔任「圓夢大使」，以療癒而充滿力量的聲音、時尚且清新的音樂風格，陪伴無數人在生活中找到希望。

今年的聖誕樹高達22公尺，總燈數達60,000顆，以紐約洛克斐勒中心為靈感，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，象徵企業攜手傳遞愛與希望！

現場更邀請民眾一同欣賞聖誕樹並認領「心願寶盒」，共同為孩子點亮希望，感受聖誕節最純粹的溫度。

北車大廳聖誕樹自11月6日至2026年1月2日止，於台北車站一樓大廳展出。

【Info】

11月6日聖誕點燈儀式時程

18:00-18:30序曲/入場

18:30-18:37 晚會開場/公益表演

18:37-18:47 長官/貴賓介紹

18:47-18:52 心願寶盒介紹/圓夢大使

18:52-18:56 聖誕點燈儀式啟動

18:56-19:00 晚會大合照/報佳音





聖誕樹擺放亮燈至2026年1月2日止

