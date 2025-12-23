22號中捷電力異常！4800旅客卡3小時 乘客試開車門觸發斷電

台中捷運22號7點23分，列車電力異常，造成高鐵台中站到文華高中站，雙向列車暫停行駛，工程人員搶修復電的過程中，疑似有乘客嘗試開車門，觸發斷電保護機制，導致軌道區斷電，將近3小時才恢復全線運行。

台中捷運電力異常「連兩日出包」，4800人次受困軌道動彈不得。(圖／TVBS)

當天晚間7點多，台中捷運高鐵台中站的列車雖已到站，但車門卻無法打開，乘客無法下車。同時，準備出發的列車也因車門關不上而無法行駛。這個問題不僅限於單一車站，從高鐵台中站到文華高中站的沿線雙向列車都出現卡關情況。有乘客拍下捷運列車暫停在月台的畫面，後方的列車也無法前進，只能排隊等待，卡在中間軌道上。

廣告 廣告

中捷停電發生在下班下課時間，許多通勤族的計畫因此大亂。(圖／TVBS)

車廂和月台內隨即響起廣播，通知乘客是因為設備電力異常而導致列車停駛。中捷公司在狀況發生後立即安排乘客下車，並派出6輛遊覽車到捷運站提供接駁服務。然而，這次意外發生在下班下課時間，許多通勤族的計畫因此大亂，現場有學生向中捷人員詢問該如何是好。

台中捷運異常列車停擺！旅客受困3小時。(圖／TVBS)

根據中捷公司說明，22日晚間7點23分發生列車電力異常，7點24分列車就開始廣播，勸導旅客切勿自行操作車門釋放把手開啟車門。但疑似有乘客因驚慌而嘗試開啟車門，結果觸發系統安全保護機制，導致軌道區域斷電。中捷於7點46分啟動接駁服務，直到晚上10點10分系統才恢復正常運轉，整個過程將近3小時。

4800名旅客受到影響，中捷動員了6輛接駁車。(圖／TVBS)

台中市交通局長葉昭甫表示，這次停駛影響了29趟列車，約4800名旅客受到影響。中捷動員了6輛接駁車，共載送8趟，疏運約720人。值得關注的是，在20日，中捷文心森林公園站也曾出現電力異常問題影響運行，不到3天又再度發生類似狀況。交通局補充說明，20日的問題是因為列車電池問題，而22日的故障原因將交給原廠進行分析。交通局也承諾，將依據檢討結果強化系統穩定度，確保行車安全。

更多 TVBS 報導

電力異常！台中捷運暫停3小時 旅客開車門觸發斷電保護

桃園男進警局問路 站門口吸毒遭逮！中警破獲毒品分裝場

獨／新北最美102縣道「瑞雙公路」藏陷阱！ 右車道「禁右轉」

獨／女駕駛違停遭拖吊 撕封條、按喇叭 遭警法辦

