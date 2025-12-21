22 名外籍生進校園 新北推動在地國際交流

金山區聯合5校90位學生擔任小小華語大使，帶領國際學生用英語學華語、體驗金山文化

國際學生漫遊金山，與當地民眾在溫泉公園體驗泡腳

美國國際學生呂伊萊(左排第2位)在金山區學生的教學及示範下體驗手作芋圓

新北市教育局長期深耕國際教育與雙語學習，讓孩子在真實交流中培養世界觀，自108年起攜手國際扶輪社、AIESEC等單位，已媒合近萬名國際學生走入校園。日前再與台灣國際青少年交流協會（TIYEA）合作，邀請來自美國、巴西等國共22位國際學生，走進金山區5所學校，與90名國中小學生結為學伴，展開一場結合語言學習與在地文化的國際交流行動。

主辦活動金山高中校長陳玉桂表示，金山擁有地瓜、芋頭、茭白筍三寶與溫泉公園，是最具生活感的在地教材。學生以中英雙語介紹特產、美食與景點，帶領外國朋友漫遊金山，不僅成功推廣家鄉文化，也在一次次勇敢開口中，提升語言學習動機，培養對土地的認同與自信。帶隊的台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲也指出，此次交流以外籍生「認識新北、服務新北」為核心，賦予外籍生「文化大使」角色，設計母國特色遊戲回饋新北學生，透過互教互學與情境式華語學習，讓國際素養在自然互動中深耕成長。

來自美國的呂伊萊同學(Eli Zeitlin)分享，起初聽不太懂全華語講解，在地學生會先用英語說明，再帶著他跟著念「芋圓、草仔粿、紅豆」，邊做邊學，讓華語學習變得輕鬆有趣；不僅學會用華語介紹甜點，也驚喜發現紅豆料理的多樣性，成就感十足。三和國小謝孟宸同學則表示，這次鼓起勇氣用英文進行自我介紹與校園導覽，看到國際學伴聽懂並以華語回應，深刻體會語言作為溝通橋梁的成就感，也首次接觸巴西劍玉、美國紙足球等文化遊戲，收穫滿滿。