220萬人受惠！75年以前出生B、C肝免費篩檢
[NOWnews今日新聞] 為強化B、C型肝炎防治，國民健康署114年8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。此措施將使220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。
國民健康署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，而醫療院所亦會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具關鍵意義。
國民健康署提供免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務，便利又安心。
此外，國民健康署持續整合地方衛生局、基層診所與地區醫院資源，推動社區外展篩檢、衛教宣導及透過醫療院所主動邀請與門診名單追蹤等策略，提升服務成效。截至114年，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。
全民共同護肝 守護健康從篩檢開始
肝炎篩檢是一個讓民眾「早知道、早管理、早健康」的重要政策，國民健康署呼籲全民共同來為自身或親友的健康把關「預防重於治療，是守護健康的第一步」：
第一，請符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。
第二，若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。
第三，日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。
