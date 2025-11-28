2200元救一命！聽裝修工想「宰狗來吃」急出手…掃晶片驚見「他根本不是主人」
撿到狗狗不報警還想煮來吃？中國江蘇近日發生一起有驚無險的寵物走失事件，一名女子外出用餐時，發現一隻被邊牧犬被裝修工人拴在店外，詢問後才得知狗狗即將被宰來食用，便花錢將其救下，隔天再帶去寵物醫院洗澡與打疫苗。不料檢查時發現，狗狗體內竟已有晶片，結果才得知狗狗是走失的，女子隨即聯絡到原主人，成功讓邊牧犬與家人團聚。
根據總覽新聞、網易新聞等陸媒報導，江蘇省蘇州市一名仇姓女子日前外出用餐時，看見附近正在裝修的店家外有一隻邊牧犬被拴在門外：「我當時覺得很奇怪，正常裝修的不會帶狗出來的」，詢問裝修工人後，對方表示由於不想再飼養這隻邊牧犬，因此打算過幾天將狗狗殺了後再料理下肚。不忍邊牧犬被殺的仇女便以500元人民幣（約2220元新台幣）買下這隻邊牧犬，隔天帶著狗狗前去寵物醫院洗澡、花了500元人民幣施打疫苗。
不料，寵物醫院醫護人員為邊牧犬進行檢查時，才發現狗狗體內早已植入晶片，查詢資料後發現當初把狗狗賣給仇女的裝修工人並非原主人，仇女透過晶片資料致電邊牧犬的主人後，終於替狗狗找回家人。原主人表示，他日前遛狗時，邊牧犬在追一條流浪狗之後跑得不見蹤影，也將把邊牧犬救下來和打疫苗花費的1000元人民幣還給仇女，但並未被仇女收下。
消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛感謝仇女的善心，更怒批裝修工人的心態與原主人遛狗沒有牽繩的行為：「遛狗不栓繩，這次狗狗命大」、「『掃描晶片時發現賣狗的並非原主人』，撿到狗狗不知道上交，直接賣掉？建議報警把賣狗的抓起來」、「沒吃的了嗎？高智商的邊牧都吃，真是無語」、「記得牽狗繩，為了他人也為了自家狗狗，不然很可能被人帶走，賣了上桌」、「謝謝這位好心的女士，這隻狗好幸運」、「請牽牢牠，不然真的會沒命的！」
