222隻狗慘被餓死！ 導演拍《戰火下的毛孩》先寫好遺書

日本紀錄片導演山田茜近日帶著新作《戰火下的毛孩》訪台，分享她深入烏克蘭戰火三年、紀錄被遺忘生命的震撼歷程。熱愛動物的她，曾走過福島與能登災區，但這次走入煙硝瀰漫的戰場，她坦言是「抱著必死的決心」，甚至在出發前寫下遺書，將遺產與房產全數託付給合作 30 年的攝影師。

由於日本保險不理賠戰地意外，山田茜出發前慎重地向攝影師谷茂岡稔表示：「這是攸關性命的事，拒絕也沒關係。」沒想到對方二話不說點頭相隨。山田茜感念這份情誼，在遺書中表明若不幸遇難，房產將留給谷茂岡的家人。

在烏克蘭下榻旅館遭遇空襲時，眾人逃往防空洞，攝影師卻為了紀錄飛彈落下的瞬間，獨自留在走廊搏命搶拍，這種燃燒「攝影魂」的堅持，讓這部紀錄片更顯珍貴。

導演山田茜希望藉由《戰火下的毛孩》這部電影，讓更多人看見戰爭的殘忍。（圖／天馬行空）

片中紀錄了最令人心碎的畫面：博羅江卡收容所在戰事爆發初期，竟有222隻狗在籠中活活餓死。山田茜痛心指出：「奪走牠們生命的不是戰爭，而是人類。」

拍攝期間，她同時歷經愛犬小夏離世的打擊，感悟到死亡雖然不可逆，但幫助活著的生命是減輕無力感的唯一方式。她回憶當地災民握著她的手感謝，並請求她將真相傳遞出去，山田茜堅定表示：「我答應了他們，所以我絕對不能背叛他們。」

此次訪台，山田茜胸前始終配戴著烏克蘭國旗配色的緞帶，那是她在獨立廣場捐款獲得的贈禮。她以此提醒自己不可忘記這場殘忍的戰爭，並期許藉由鏡頭下毛孩們掙扎求生的意志，喚起世人對和平的重視。電影現正熱映中。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導