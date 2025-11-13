222：209！美眾院通過臨時撥款法案 史上最長政府停擺將結束

美國眾議院當地時間12日通過一項法案，結束了美國歷史上持續時間最長的政府停擺。在長達43天的歷史性資金中斷後，該法案已提交給美國總統川普簽署。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）從辦公室前往議事廳，參加結束政府停擺的最終投票。（ 圖／《美聯社》 ）

《美聯社》報導，美國眾議院議員在離開近八週後，本週重返首都華盛頓。共和黨利用其微弱多數優勢，以222票贊成、209票反對的投票結果通過了該法案。參議院先前已通過該法案。川普稱該法案是「一次巨大的勝利」。

此次政府停擺是美國歷史上持續時間最長的一次，期間聯邦僱員領不到薪水、機場旅客受困，民眾需要排隊領取食物救濟。

廣告 廣告

民主黨此前希望通過延長一項將於年底到期的增強型稅收抵免政策，用於降低《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）市場購買醫療保險的費用。他們拒絕接受一項不包含此項優先事項的短期支出法案。

而共和黨人表示，這是另一項政策之爭，應擇日進行。最終共和黨取得了勝利。通過的法案未包含立即延長健保稅收抵免的條款，但共和黨承諾將在12月中旬舉行一次關於延長該補貼的投票。

本次結束停擺的妥協法案為三項年度支出法案提供資金，並將其餘政府撥款延長至明年1月30日。法案包括撤銷川普政府自政府停擺開始以來解雇聯邦僱員的做法。該法案也保護聯邦僱員免遭進一步裁員，直至明年1月，並保證他們在政府停擺結束後能夠獲得工資；以及包括2.035億美元（約63億元新台幣）用於加強議員安全，以及額外2800萬美元（約8.7億元新台幣）用於最高法院大法官的安全撥款等等。

延伸閱讀

陸「AI天才少女」被雷軍高薪挖角 官宣加盟小米MiMo團隊

緯創第3季每股賺2.36元創高 投資竹北AI園區

被AI搶走飯碗？亞馬遜大裁1.4萬人 大陸部門慘遭「腰斬」