223萬獎金搶人才！高雄永續青創賽啟動 新創卡位首場說明會登場

高雄市政府青年局主辦的2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，首場競賽說明會今天（21日）於亞灣新創園登場，由青年局攜手日月光投控及財團法人日月光環保永續基金會共同舉辦。





青年局指出，本屆競賽祭出總獎金高達223萬元，為全台地方政府同類型賽事中最高，盼藉由高誘因與完整輔導機制，吸引全台青年創業者將創意與高雄城市發展需求緊密結合。青年局長林楷軒表示，因應去年度報名踴躍、參賽背景多元，今年首度導入「分組機制」，區分為「新創企業組」與「新創團隊組」，依不同發展階段提供更精準的競賽設計與輔導資源，讓參賽者不僅是比賽，更能實質對接產業。

林楷軒強調，競賽核心並非止於獎金，而是後續的「陪伴式輔導」，將透過產學合作專家實戰指導，協助團隊深化商業模式，讓創業提案能貼近高雄在淨零永續與數位科技領域的城市治理方向，提升落地可行性。





日月光集團行政長室副處長才國宗致詞時表示，日月光長期投入新創培育與企業永續，今年再次與青年局合作，結合全球淨零趨勢與數位科技應用，期盼催生兼具創新能量與執行力的新創方案。本屆競賽也集結產學研專家組成專業輔導團，從商業策略、財務規劃到永續治理等面向，提供參賽團隊具體建議，陪伴青年逐步建構可行的創業藍圖。





說明會也邀請上屆獲獎團隊「意恩醫研」分享實戰經驗。團隊代表指出，相較於獎金本身，競賽過程中獲得的客製化培訓與產業導師回饋，才是協助團隊修正方向、加速成長的關鍵，也讓在場新創團隊收穫良多。





青年局也提醒，第二場實體說明會將於2月6日在台北「方舟ARK」舉行，歡迎北部有志青年把握機會參與。本屆競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為主軸，廣邀全台青年提出與高雄具關聯性的創新提案，其中「新創企業組」冠軍可獲得100萬元獎金。報名即日起至2026年4月8日23時59分截止，相關資訊可至官方網站或官方LINE@查詢。

