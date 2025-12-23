225元不付就消失！彰化老店慘遇「擺爛霸王」 吃完喊沒錢

彰化「擺爛霸王」白吃落跑，老店無奈改制：上菜先收錢。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市近日驚傳一起讓在地店家又氣又無奈的消費糾紛事件，地方社群平台瘋傳1則警示貼文，內容指出有2名男子在彰化市華山路上1間頗具知名度的傳統麵店用餐後，竟以「沒帶錢」為由離開，並承諾稍後會回來付款，結果卻一去不回，惡意積欠225元餐費，行徑宛如現代版「霸王餐」，更被網友戲稱為「擺爛霸王」。

事件發生於18日上午11時左右。當時兩名男子走進這間在地經營多年的老字號麵店，點了店內招牌的餛飩湯與麻醬麵，餐點上桌後，店家依照慣例前往結帳，沒想到對方卻突然表示身上沒帶錢，並再三保證會立刻回去拿錢再回來付帳。基於對顧客的信任，店家並未多加阻攔，讓兩人先行離開。

這一等就是好幾天，直到事發第5天，店家始終未等到2名男子回來付清餐費，才驚覺自己恐怕遭到蓄意欺騙。店主認為對方疑似利用不實理由騙取餐點，已非單純疏忽而是具有詐術意圖，因此憤而向警方報案，正式提出詐欺告訴。

轄區民族路派出所所長何政哲表示，警方接獲報案後已著手調查，並於23日上午通知兩名涉案男子到派出所製作筆錄，不料警方與店家等到中午，2人仍未現身，再度「放鴿子」，讓整起事件更加離譜，雖然金額僅225元看似不大，但對小本經營的傳統店家而言，這不僅是金錢損失，更是對信任的嚴重打擊，店主無奈表示，這次事件讓他深刻體會「好心未必有好報」，也迫使店家調整經營方式，現在只要餐點一上桌，就會立刻向客人收費，以防類似情況再次發生。

警方也提醒，惡意白吃並非小事，若涉及詐術恐已觸犯刑法，呼籲民眾切勿心存僥倖，同時也建議商家提高警覺，必要時採取先收費機制，保障自身權益。

