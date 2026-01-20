227七堵煙火嘉年華 地方決定照辦

延續七堵早年基隆河兩岸居民燃放煙火慶元宵，七堵煙火嘉年華活動已成為基隆市最具代表性的節慶活動。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

針對一一五年度七堵煙火嘉年華活動是否依循往例舉辦，七堵區公所召開公聽會廣泛聽取意見後，會中地方代表一致建請持續辦理，七堵區公所除確認將秉持「傳統不變、效率提升」原則積極籌辦，讓這項承載在地記憶的慶典能持續照亮基隆河畔。

七堵煙火嘉年華預計在二月二十七日舉行，遭質疑與二二八紀念日相近一事，七堵區長林賢家表示，今年二月二十七日仍屬於民間傳統元宵節慶延伸期間，公所在規畫時已審慎評估，二月二十七日活動與翌日二月二十八日的國家法定紀念日具有明確的日期區隔。

廣告 廣告

林賢家指出，七堵煙火節定位為「純粹的民俗節慶傳承」，旨在延續七堵早年（八德、富民里）兩岸居民燃放煙火慶元宵的百年習俗，並非針對特定政治議題設計，應該回歸民俗觀點看待，不致影響社會對紀念日之尊重。

公聽會當天現場與會代表強調地方傳統之不可替代性，七堵煙火嘉年華已成為基隆市最具代表性的節慶品牌之一，對於行銷地方觀光與活絡經濟具有重要功能；林賢家認為，傳統節慶的延續具有穩定性，不宜因年度日期的巧合而輕易中斷，否則將導致地方特色品牌萎縮，公所將在既有的活動架構下確保慶典品質，讓市民能如期參與這場屬於七堵人的年度盛事。

此外，針對議會與市民對煙火活動頻率之關注，區公所承諾將對一一五年度經費進行更嚴謹的編列與控管，讓經費精準運用，創造最高社會回饋，以利此次活動強化與在地商圈及促進地方觀光發展的深度連結，確保資源投入後能轉化為遊客消費與七堵知名度的提升，另外，區公所將積極向民間企業爭取贊助，以「公私協力」方式減輕財政負擔，落實精準行銷，回應市民對公帑使用的期待。