228拂塵專案檔案首公開！蔡詩萍：塵埃下的真相不可抹滅

為因應黨外輿論及處理228事件爭議，國家安全局於民國72年啟動拂塵專案。由台北市文化局與台北二二八紀念館籌辦的「塵埃何處一拂塵專案卷宗裡的二二八特展」，將從12月10日起將「拂塵專案」內容呈現給大眾。文化局長蔡詩萍8日在開幕記者會表示，經歷過228的人都清楚記得塵埃下的真相，且為台灣成為華人社會中最具指標性的民主社會 而感到驕傲。

特展8日於台北二二八紀念館舉辦開幕記者會，現場邀請到蔡詩萍開場致詞，還有台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉致詞、分享家族故事，也廣邀多位致力於228事件研究的學者到場觀展。

拂塵專案。（邱芊攝）

「拂塵專案」由國家安全局統籌，橫跨國防部總政戰部、法務部調查局、內政部警政署、憲兵司令部等情治單位，共同蒐集與整合大量國內外資料，希望採用學術研究的手法與規格，以出版專書論述來試圖引導與制約二二八事件的歷史解釋。

這些檔案原屬於國安局的機密卷宗文件，其中完整記錄了專書編纂的政治目的與寫作架構、文風設定、出版流程與後續的行銷推廣運用。此次特展，是台灣最早將「拂塵專案」的內容呈現給大眾的展覽，這批史料從國安局的檔案室深處，一路到2008年《檔案法》通過後開始陸續轉移給檔案管理局，後歷經學界的研究、詮釋，直到這次特展開始作出歷史知識公共化的嘗試。

觀眾得以從檔案視角去理解政府在戒嚴時期的尾聲，是如何試圖掌握歷史詮釋的主導權，用以維穩統治的正當性。特展內容分成五大單元，以當時的時代背景、國內外政治情勢切入，形塑出政府擬訂並執行「拂塵專案」的起心動念，和主要希望達成的目標，再接續介紹專案執行過程、參與者和動用的人力、物力資源，以及《拂去歷史明鏡中的塵埃》一書出版後的影響。

蔡詩萍表示，該專案呈現當時威權體制「困獸猶鬥」的歷史階段，當局試圖以官方「把灰塵拂掉」方式，試圖掩蓋228的歷史印記，他認為現在回頭看此舉還蠻可笑的，因為民主、人權和台灣社會開放的趨勢是不可擋的，且儘管當局試圖扭曲，經歷過228的人也都清楚記得真相，並為台灣成為華人社會中最具指標性的民主社會而感到驕傲。此展覽希望能夠在「多元的角度」下，讓「拂塵專案」不加以修飾呈現在大眾面前。

展覽期間，台北二二八紀念館規畫3場專題講座與3場「共學共思：以哲學對話探索歷史、人權議題」團體工作坊，內容涵蓋二二八研究史、當代史料與公共敘事、人權紀念館的公共任務等議題。專題講座將於12月13日、115年1月與5月舉行。

