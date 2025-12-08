228拂塵專案12/10特展 受難者家屬盼社會更誠實

（中央社記者楊淑閔台北8日電）台北市文化局今天宣布「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展10日開展。台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉說，知道拂塵專案的人不多，盼面對歷史讓社會變得更誠實、公平。

台北市文化局與台北二二八紀念館籌辦的「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展10日開展。策展人余佩玲說，這次特展以1983年由國家安全局啟動的拂塵專案為主題，運用近年才陸續解密的國家安全局檔案，重新勾勒出當年運行的過程，盼民眾前往看展，閱覽罕見的檔案資料。

黃秀婉說，其實不是很多人知道拂塵專案的歷史，但它真的影響了很多家庭，228事件後，啟動此專案讓歷史可能被重新包裝、被隱藏，這在家屬的心裡，因此多了一份的痛，像她的外公在1947年被抓走後，有些真相當時原已不清楚，，又對歷史改寫或是做了什麼，對家屬來說是第二次受傷。

她說，感謝學者、文化局、民間共同舉辦特展，讓歷史不再是冷冰冰的資料，而是被看見、理解、討論，想提醒大家歷史不是看書就懂，不是教課書上的名詞，是真實發生在這些家庭的故事，有人失去家人、被迫沉默、可能一輩子都被誤解。

黃秀婉強調，也想讓年輕人知道面對歷史不是為了憤怒、仇恨，而是要讓社會變得更誠實、更公平，希望大家一起把歷史的塵埃拂去，讓真相、記憶、理解照亮未來。

文化局長蔡詩萍說，那個歷史階段，官方試圖要主導歷史而有專案，拂去228的歷史，對他來說認為蠻可笑的，畢竟大江東去、潮流、民主、人權、開放的趨勢，都是不可擋的，現在回頭看這困獸猶鬥、想要扭曲，但家屬都清楚記得什麼是228，歷史該怎麼呈現、就呈現才是。

前國立中興大學歷史學系教授黃秀政致詞時說，這是參與特展舉辦的學者多次調閱國安局的檔案室資料所成的特展。中研院台灣史研究所研究員黃富三說，每個人有自己的主觀，當交織出核心事實，每個角度看都一樣，就是歷史。（編輯：李淑華）1141208