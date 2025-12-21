228烈士湯德章精神跨海傳承 牽起台日深厚友誼

豎立於台南湯德章紀念公園的湯德章雕像。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南友誼市日本宇土市日前將市府文化局出版的《正義與勇氣─湯德章》繪本譯為日文，發送到該市國中小學，不僅在校園辦理講座介紹其英勇事蹟，更在宇土市政府1樓大廳設置展板向市民介紹湯德章先生，讓其精神越時空，牽起台日深厚友誼。

南市府表示，宇土市位於日本熊本縣宇城地域，為湯德章律師之父出生地，雙方因此結緣，宇土市結合該地域其他城市(宇城市、美里町)一同開啟對台南交流，於今年3月13日「正義與勇氣紀念日」正式與台南締盟。

市長黃偉哲表示，宇土市不但積極向當地民眾宣揚湯德章先生事蹟，也在今年丹娜絲風災後立即捎來慰問，並捐款協助災後重建，十分感謝湯德章律師逝世多年後仍澤被於民，牽起台日友誼，並感謝日本友人認同其高貴的情操。

截至本月16日，宇土市已經在該市網田中學、住吉中學、鶴城中學舉辦校園講座，其中住吉中學更於今年2月與台南的南化國中開啟視訊交流。在宇土市府大廳的展覽，除了以展板介紹湯德章先生與台南外，也有日文繪本及影片供民眾閱覽。

宇土市已連續兩年來訪台南，參與湯德章紀念活動，並曾於2023年協助紀錄片「尋找湯德章」在當地拍攝，目前該紀錄片日文版「湯徳章―私は誰なのか―」已預定於明年2月28日在日本上映。

湯德章於228事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「228事件處理委員會」，並率省立工學院(現為成大)學生協助維持秩序，貢獻卓著，卻於1947年3月11日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難。死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，於3月13日在現今湯德章紀念公園遭槍決並曝屍3天，年僅40歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。

