228萬「酷的夢」YT頻道被盜！1行為中鏢 本人急求救

【緯來新聞網】擁有228萬訂閱的YouTuber「Kus dream 酷的夢」驚傳帳號被盜，有網友發現其頻道顯示很奇怪，引發討論和關注。對此，酷也在社群發文求救「有在Google工作的人嗎？」讓大批粉絲都十分擔心，害怕頻道的影片會消失。

酷的YouTube頻道被盜用。（圖／翻攝自kudream IG）

有網友在Threads發文表示， 看了酷的IG限動，發現對方的YouTuber被盜用，無法登入。只見酷在週六表示，他的YouTube被盜了，「帳號掰掰了」，接著詢問是否有人在Google工作，「好緊張喔！怎麼辦？」

酷發文求救。（圖／翻攝自kudream IG）

酷進一步解釋，他收到來自Adobe官方帳號的E-Mail，點了相關連結，驗證的時候就被盜了，並提醒大家不要亂點，強調是詐騙，「來自Adobe的官方詐騙是什麼意思啊？」

酷的YouTube頭貼不見了。（圖／翻攝自kudream YouTube）

實際查看酷的YouTube頻道，名稱和影片都還在，但大頭貼不見了。消息曝光後，掀起一番討論，網友紛紛崩潰：「哇…天呀，希望那個駭客不要刪掉他的影片」、「這樣帳號還有救嗎？」、「要變成奇怪的印度頻道了嗎？」、「OMG希望快點正常」、「我最愛酷了，希望他可以救回來嗚嗚嗚嗚」。



對此，酷留言感謝大家的關心，透露目前Google沒有消息，還不知道有沒有辦法搶回來，只能等上班的時候比較有機會找人幫忙處理。

