228連假台鐵再加開29班車 2/11凌晨0時起開放訂票

今（2026）年228和平紀念日連假，將自2月27日（周五）起至3月1日（周日）止，共有3天假期。因應連假期間的旅運需求，台鐵公司原本已規劃加開64班車，因應連假期間返鄉（工）需求增加，台鐵經盤點運能後，決定228連假疏運期間再加開29班車，提供兩波共93班加班車。台鐵也規劃第2波228連假加班車，將於2月11日（周三）凌晨0時起開放購票。

台鐵表示，該公司因應連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間（115年2月26日至3月2日），全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次。可再增加座位數共計55,618個，整體運能較平日增加5.9％。

台鐵亦表示，本次再加開班次自2月11日（周三）凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

