228連假台鐵再加開29列次 周三開放訂票
台鐵因應228連假交通輸運，今天宣布2月26日至3月2日全線再加開各級列車共計29列次，周三（11日）凌晨零時起開放旅客訂票。
為疏運2月27日到3月1日連假旅客，台鐵自2月26日起到3月2日，原本全線加開各級列車共84列次。台鐵今天發布新聞稿表示，因應旅客需求，2月26日起到3月2日，全線再加開各級列車共計29列次，其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。
台鐵指出，這次再加開的班次，自周三（11日）凌晨零時起，同步開放網路、「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
（中央社記者余曉涵台北9日電）台鐵今天宣布，因應228連假，2月26日至3月2日全線再加開各級列車共計29列次，2月11日凌晨0時起開放旅客訂票。
