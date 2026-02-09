228連假台鐵再加開29列次 周三開放訂票

【財訊快報／記者李純君報導】測試基座廠穎崴科技(6515)宣布聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義，擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重其深厚的學術專長與實務經驗，協助公司在半導體測試介面的關鍵技術研發與人才培育提供前瞻的策略性指導。穎崴表示，在測試元件的物理性越來越微縮，以及先進封裝驅動的大封裝、大功耗、高速高頻測試趨勢發展下，除了持續在機構設計、電性特性模擬取得優勢外，也持續投入前瞻材料並導入各項新專案，由此，特聘洪飛義博士為「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，以取得在材料及先進製程的先機，同時強化先進技術的研發。洪飛義長期專注於材料相變態，其在半導體領域研發出的「超精細不鏽鋼線」堪稱半導體封裝界的革命，此成果已被應用於檢測高端Al晶片所使用的精細探針彈簧，提高檢測效率，可大幅降低封裝與材料成本。穎崴董事長王嘉煌表示，在新一代高階封裝測試蓬勃的發展同時，在電性需求及物理結構上也不斷地面臨新的挑戰。為了使公司產品持續往高階應用推進，公司特別設置RD-line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求，此次聘任，顯示穎崴在精密元件製程持續追求創新、

