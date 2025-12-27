228連假機票12／29開搶 金門航線釋出38974座位

民國115年「228」三天連假，台金空中航線運能共提供450架次、38974個座位數，將於12月29日上午9點起統一開放訂位。（于家麒攝）

民國115年228假期自2月27日至3月1日共有3天連假，交通部民用航空局規畫航空疏運期為2月26日至3月2日，期間台金航線運能共提供450架次、38974個座位數，將於12月29日上午9點起統一開放訂位。金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

縣府說明，此次連假於尖峰時段115年2月26日至28日台灣出發往金門方向，以及2月28日至3月2日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

另縣府亦請鄉親旅客，於訂位完成日起3日內完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規畫後續加班機運能。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票以維護自身之權益。

縣府提醒民眾務必事先訂妥機位，以免耗費時間於機場候補。另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件以順利搭機。

