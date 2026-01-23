228連假火車票「1/27開搶」 台鐵5天加開84列次疏運

記者高珞曦／綜合報導

因應115年和平紀念日連假疏運需求，台鐵公司宣布，1月27日起開放訂票，2月26日至3月2日全線加開各級列車共84列次，為期5天，設籍於花東的民眾1月28日可訂購東線實名制列車班次。

台鐵東線實名制列車2月26日至3月2日台北往返花蓮、台東班次。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司1月23日表示，因應115年和平紀念日疏運旅客需要，自115年2月26日起至3月2日止，共計5天，全線加開各級列車共計84列次，包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。

台鐵北半環跨線自強號列車2月26日至3月2日彰化經山線往返花蓮或台東班次。（圖／台鐵公司提供）

另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵西線自強號列車2月26日高雄往台北班次。（圖／台鐵公司提供）

本次加開班次自115年1月27日凌晨0時起，同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。另東線實名制列車班次，於1月28日凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭，或上開2者之配偶、直系血親一親等之民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵南半環跨線自強號列車2月26日至3月2日台東經高雄往台北（經山線）班次。（圖／台鐵公司提供）

台鐵2月27日台北經高雄往台東（經山線）班次、3月2日西線自強號列車台北經山線往高雄班次。（圖／台鐵公司提供）

