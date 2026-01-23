228連假疏運！台鐵加開84列次 1/27日起開放訂票

台鐵為因應和平紀念日連假疏運，宣布將自 2 月 26 日起至 3 月 2 日止，全線加開各級列車共計 84 列次。 圖：台鐵公司提供

[Newtalk新聞] 為因應 228 和平紀念日連假疏運，台鐵宣布將自 2 月 26 日起至 3 月 2 日止，全線加開各級列車共計 84 列次。包含東線實名制、北半環跨線自強號、南半環跨線自強號列車、西部幹線自強號，並於本月 27 日零時起開放民眾訂票。

台鐵公司表示，自 2 月 26 日（星期四）起至 3 月 2 日（星期一）止，合計 5 天，全線加開各級列車共計 84 列次。其中包含東線實名制列車 4 列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車 6 列次、西部幹線自強號列車 2 列次。另外，為加強疏運需求，2 月 26 日至 3 月 2 日期間將暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司指出，本次加開班次自 1 月 27 日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於 1 月 28 日零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號 U、V 開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾訂票。

台鐵連續假期全線加開各級列車共計 84 列次，包含東線實名制列車 4 列次。 圖：台鐵公司提供

台鐵假期加開北半環跨線自強號列車列次。 圖：台鐵公司提供

台鐵假期加開南半環跨線自強號列車列次。 圖：台鐵公司提供

台鐵加開西部幹線自強號列車列次。 圖：台鐵公司提供