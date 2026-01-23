228連假疏運！台鐵宣布加開84班次 1/27開放訂票

228連假緊接在春節後登場，台鐵公司為了因應和平紀念日旅客疏運需求，宣布自2月26日（四）起至3月2日（一）共5天，全線加開各級列車共計84列次，並於1月27日（二）零時起正式開放訂票。

台鐵公司說明，連假期間全線加開各級列車共有84列次，其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司指出，本次加開班次自27日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另外，東線實名制列車班次，於28日零時起開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾訂票。

