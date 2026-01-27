228連假疏運！高鐵加開80班次列車 1/29凌晨開搶

因應和平紀念日連假疏運，台灣高鐵公告自2/26至3/2日期間加開80班次列車。 圖：翻攝自台灣高鐵粉專 (資料照)

[Newtalk新聞] 和平紀念日將迎來3天連假！台灣高鐵公告將自2月26日至3月2日期間，加開80班次列車，其中南下列車將加開36班、北上加開44班，總計提供902班次提供旅運服務。旅客可自1月29日(四)凌晨零時起，利用各通路進行購票。

台灣高鐵公司表示，為服務旅客搭乘需求，自2/26(四)至3/2(一)規劃為期5天的「和平紀念日疏運」，期間將加開80班次列車，包含南下36班、北上44班，總計提供902班次列車的旅運服務。民眾可自1/29(四)凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站售票窗口及自動售票機，一次預購連假期間所需的車票。

台灣高鐵指出，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車(南下1班、北上3班)，最晚至凌晨0時30分抵達端點站。欲搭乘延後收班車次的旅客，需預先留意及安排到站的交通接駁，以確保行程順暢。

搭乘對號座的旅客需預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，請搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，建議開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省時間。

另外，台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢購票優惠。





