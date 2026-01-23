228連假緊接返校潮 雙鐵加班車1/27起訂票

春節疏運仍在整備之際，和平紀念日連假、大學生返校的交通需求已提前浮現。為分散人潮、預先調整運能配置，雙鐵相繼宣布加開班次與優惠措施，其中高鐵鎖定學生族群推出返校折扣，台鐵則擴大全線運能因應228連假旅運人潮，相關班次將自1月27日起陸續開放訂票。

台灣高鐵考量今(2026)年春節與228連假只相隔4天，不少大學生須在連假前後返校，因此規畫於2月24日、25日兩天，加碼「大學生開學返校5折優惠列車」。共安排南下、北上各3班，合計12班次，除原本適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，提供更多彈性選擇，協助學生避開尖峰時段。

台灣高鐵指出，大學生優惠車票可透過網路訂票系統、「T-EX行動購票」App、便利商店及各車站售票窗口購買，訂位、付款與取票一次完成。搭乘時須攜帶本人有效學生證正本，若學生證未註明當學期的註冊章，或章戳無法辨識，則須另備在學證明正本查驗；如為電子版證明，須事先下載於行動裝置中，以免影響乘車權益。

在台鐵方面，自2月26日至3月2日止、共5天，全線加開各級列車84列次，全面因應和平紀念日連假旅運需要。加開班次涵蓋東、西部與跨線路線，包括東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號4列次、南半環跨線自強號6列次，以及西部幹線自強號2列次。其餘班次則分布於各主要路段，提升整體運能。

同時，台鐵調整部分售票安排，連假疏運期間暫停販售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票，以增加可利用座位數。加開列車將於1月27日零時起，同步啟動網路、台鐵e訂通App、便利商店及電話語音訂票。東線實名制列車自1月28日零時起開放預訂，限設籍花蓮縣、台東縣，且身分證字號為U、V開頭的民眾，或其配偶及直系血親一親等使用。

台鐵提醒，相關加開列車的車次與時刻，已公布於官網及e訂通平台，旅客可依行程提早安排、分流購票。雙鐵呼籲，228連假期間交通運輸需求集中，建議民眾多利用加班車與非尖峰時段，共同維持乘車順暢。

