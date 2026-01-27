228連假返鄉注意！台鐵今開賣「還有位子」 高鐵1/29搶票

高鐵。（圖／台灣高鐵提供）





迎接2026年228和平紀念日3天連假，雙鐵疏運計畫全面啟動。臺鐵公司於今（27）日零時率先開放訂票，截至上午9時運作順利，各線長途自強號仍有充裕座位。

台灣高鐵公司則宣布將於1月29日（週四）凌晨零時開放購票，疏運期間加開80班次列車，並將團體票訂位上限放寬至30張。

臺鐵：首日訂票順暢 各路線熱門時段仍有票

臺鐵公司表示，今（27）日零時起開放115年228連續假期（2月26日至3月2日）全線訂票，截至上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，系統運作順暢。

根據最新訂票概況，目前東部幹線（臺北往花東、花東往臺北）、西部幹線（臺北往高雄、高雄往臺北）及南迴線（高雄往臺東、臺東往高雄）在2月26日至27日南下/東行方向，以及3月1日北上/西行方向，長途自強號各時段均「仍有餘位」，旅客可多加利用。

臺鐵提醒，完成訂票的旅客請於2日內（含訂票當日）完成取票或付款，逾期未取之車票將於1月29日上午9時重新釋出。

此外，針對花東居民的「實名制列車」，將於1月28日（週三）0時起開放訂票，符合資格者（設籍花東、身分證U或V開頭及其配偶直系血親）可優先預訂2月26、27及3月1日加開之班次。

高鐵1/29凌晨開搶 加開80班次並增設「延後收班車」

台灣高鐵公司規劃自2月26日至3月2日為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計5天提供902班次旅運服務。

旅客可於1月29日（週四）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及超商等通路一次預購。

為服務夜歸旅客，高鐵特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，搭乘旅客請預先安排到站後接駁。

優惠部分，疏運期間仍適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」，但TGo會員月月Go有禮等專案暫不適用。

此外，高鐵即日起將「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張，疏運期間同步適用，讓團體旅客規劃行程更具彈性。

