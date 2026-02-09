228連假返鄉潮！台鐵第二波加開29列次 2/11開放購票

台鐵今(9)日宣布再加開29列次，本月11日(三)零時開放購票。 圖：台鐵公司/提供

[Newtalk新聞] 今年228和平紀念日連假將自2月26日至3月2日，預計將出現大量返鄉及旅遊人潮。台鐵今(9)日宣布啟動第二波加開計劃，將再加開29列次，包含東線普悠瑪及西線自強號等，本月11日(三)零時開放民眾搶票。

台鐵公司表示，為因應連假期間返鄉需求增加，於和平紀念日連假期間，全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次，可再增加座位數共計55,618個，預計整體運能較平日增加5.9%。

廣告 廣告

此外，本次再加開班次自2月11日(三)零時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，提醒有需求的民眾可以多加利用。至於相關加開列車車次、時刻，可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2男子仿拍中國抖音「重慶機車」！ 深夜闖賣場飆兒童推車 業者喊告

伊朗嗆打死4千美軍! 美20中東基地全面反導部署 以放話伊越「紅線」就先轟

東線自強號列車(台北往返花蓮、台東)。 圖：台鐵公司/提供

西線自強號列車(台北往台中、高雄班次時程)。 圖：台鐵公司/提供