228連假離島機票12／29開訂 逾8萬座位「限當日當班次」

明115年228紀念日有3天連假，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線自12月29日上午9時起開放訂位。（本報資料照）

明115年228紀念日有3天連假，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供1042架次，計8萬913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。

明年228假期自115年2月27日至3月1日，共有3天連假，民航局規劃2月26日至3月2日為航空疏運期。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、3萬6018個座位數；金門航線450架次、3萬8974個座位數；馬祖航線86架次、5921個座位數。上述3離島航線（不含澎湖－金門及澎湖－七美航線）共計提供1042架次、8萬913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

廣告 廣告

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月26日至28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局於近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於連假期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

更多中時新聞網報導

劉瑞琪平胸手術太真 見道具嚇壞

101煙火照辦 全台耶誕維安升級

自律神經失調 AI輔助檢測