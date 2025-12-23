228連假離島航線 12/29上午9時開放訂位
（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部民用航空局今天宣布，明年228連假的澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共8萬913個座位數，自今年12月29日上午9時起開放訂位。
明年228連假自2月27日至3月1日有3天假期，民航局規劃2月26日至3月2日為航空疏運期。民航局今天發布新聞稿指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。
民航局指出，各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、3萬6018個座位數；金門航線450架次、3萬8974個座位數；馬祖航線86架次、5921個座位數，上述3離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供1042架次、8萬913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒，尖峰時段2月26日至28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。
另外，民航局呼籲民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：管中維）1141223
其他人也在看
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 20
桃機第三航廈聖誕節啟用！日均旅運量估14萬人次 「加速出入境」撇步一次看
桃園國際機場（桃機）第三航廈（T3）北廊廳自12月1日啟動試營運以來，截至18日止已執行航班184架次、旅運量達4萬392人次，預計將於12月25日聖誕節當天正式啟用。桃機公司副總經理李俊德表示，正式啟用後航班將逐步增加，單日旅運量預估約14萬人次，今年總旅運量有望達4750萬人次，逼近疫情前的4868萬人次水準。北廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 2
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 50
虎航聖誕促銷10點開跑！ 全航線限時2天 最低799元起
虎航聖誕促銷10點開跑！ 全航線限時2天 最低799元起EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
后里環保公園落羽松紅了！成拍照打卡熱點
台中市后里環保公園廣達17公頃，人工生態池周邊的落羽松紅了，形成一幅冬日美景，假日吸引許多民眾前往野餐、放風箏、拍照打卡！還有民眾前往休閒運動，十分愜意。后里環保公園原是豐原三鄉市聯合垃圾場，佔地20餘公頃，民國87年封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃做為后里環保苗圃，其餘則以花田拼布概念規自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
馬來西亞檳城富有歷史 姓氏橋為景點之一 (圖)
馬來西亞檳城喬治市的「姓氏橋」為一處具有百年歷史的水上聚落，成為遊客打卡景點之一。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
宜蘭三星一日遊提案 騎單車賞落羽松、蔥田農事體驗！超人氣親子餐廳餵萌寵
想找一條大人放鬆、小孩放電的一日小旅行路線嗎？到宜蘭三星正好! 沿著安農溪騎單車，被落羽松染成季節限定的風景；走進蔥田，親手拔三星蔥、做蔥油餅，把土地的香氣帶回家；再到人氣親子餐廳近距離餵食萌寵，笑聲自然不間斷。從自然系秘境、美味在地小吃，到文青咖啡館的悠閒午後，把鄉間慢活、親子體驗與療癒風景一次收進行程裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
東京出發90分鐘直達！橫濱親子一日遊懶人包，行李直接幫你送到飯店，免門票樂園玩到瘋
來到東京，如果想找一個有獨特文化景點、同時又可以購物、小朋友也有遊樂設施、戶外活動可以玩的地方，那橫濱絕對是一個很好的選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 9
〈 中華旅遊 〉福壽山櫻花饗宴 浪漫觀星
記者林怡孜∕台南報導 早春時節正是山櫻綻放的季節，福壽山農場粉紅花海如…中華日報 ・ 1 天前 ・ 5
台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議
棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
臺南龜丹溫泉推出冬遊泡湯新體驗 結合山林打造慢活療癒之旅
寒冷冬季最適合泡湯，臺南得天獨厚有知名的白河區「關子嶺溫泉」及楠西區「龜丹溫泉」，坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業，是冬季到訪臺南不可錯過的療癒行程；配合冬季旅遊熱潮，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉X瑜珈X聲缽」，每天推出泡腳及泡湯二梯次，目前1月17日、2月21日活動尚有名額，喜愛溫泉民眾可把握機會。市長黃偉哲表示，臺南溫泉水源穩定，四季皆適合體驗，尤其在冬季更能感受暖湯帶來的放鬆與舒適，兼具養生與休閒功能；龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明、觸感滑潤，富含多種天然礦物質，深受泡湯遊客喜愛。觀光旅遊局長林國華指出，楠西區龜丹溫泉區有5家業者取得政府核發的合法溫泉標章，觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，擁有結 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東勢林場賞楓季推住宿優惠 體驗最療育的森林假期
距離台中市區最近的賞楓地點東勢林場，楓葉已經開始轉紅，今年因為受暖冬影響，寒流來的比較慢，賞楓季比去年慢了2星期，不過最近天候有變冷加上有降雨，將會加速楓葉轉色。在入冬後，東勢林場內除了楓樹之外，其他變葉樹種也開始從原先的綠色轉為鮮黃色，像是進入大門不遠的停車場的落羽松已經逐漸變化成璀璨黃色的樣貌，而園區內的楓樹，則是已經開始出現從黃變紅的色調，東勢林場遊樂區場長莊宜蒼有建議遊客，林場內著名的賞楓地點像是森林咖啡廳旁的停車場、楓香山莊以及最大楓樹林區都是林場最具代表的地點，放慢腳步走在浪漫的楓葉步道中，享受森林裡的寧靜以及楓樹上的楓紅跟地面的楓葉相映成趣。由於林場的面積較大，在走完步道內還可到濯足園溫泉泡腳池可以去泡泡腳放鬆放鬆，場內的溫泉是碳酸氫鈉泉，更有美人湯之稱的溫泉，是來到東勢林場一定要走訪的景點，除此之外，若有帶小朋友來的話，一定不能錯過體能訓練場，場內有許多組挑戰型設施、兒童遊戲場等，非常適合帶小朋友來放電。另外針對賞楓季期間東勢林場也推出「花樣森林+DIY+住一晚」的活動，體驗最療育的森林假期，專案時間從即日起至115年2月13日為止周一到週五，活動期間每日限量10間數量台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國
航空公司迎來聖誕旺季，預計3億人次將搭飛機出行英國《金融時報》報導，全球各家航空信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
副刊／馬祖行(上)——南竿津沙，喜歡這個地方
出發前，知道北竿的芹壁很美，石牆結構的閩東式房子，是馬祖獨有的特色建築，心裡以此為標準，來想像馬祖該有的風景。 馬祖當地山都不高，容易親近。津沙聚落依山面海，房子依山而建，在這閑靜聚落裡，被整區的石牆建築所吸引，12月初暖暖的冬陽，下午時分往海邊走，一片亮眼金沙映入眼前，心想這應該就是津沙聚落桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 3
關係持續緊張！中國飛日航班大砍 未來2週46條航線「零航班」
中日關係持續緊張，據《澎湃新聞》數據顯示，未來2週內有多達46條中日航線班機全數取消，而明年1月中國飛往日本的航班已取消超過2,000班，包含往返大阪、名古屋、札幌等旅遊勝地。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
春節連假何處去？北投麗禧春節住房與餐飲提案出爐
搶攻農曆新年春節連假餐飲與旅宿商機，北投麗禧溫泉酒店於2026年2月15日（小年夜）至2月21日（初五）推出春節住房專案，雙人入住14,490元起，凡於除夕至初二入住贈送每位房客主廚手作桂花奶酪乙份，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，傳遞新年祝福。此外，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，館內宴會包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，每人1,680元起。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 1
2026迪士尼郵輪新加坡啟航！鐵粉搶先筆記，行前準備、船上熱門活動……最完整攻略一次看 | Women's Health
準備好踏上最夢幻的郵輪旅程了嗎？這艘集結了迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰主題的移動式度假村，終於等到2026年迪士尼探險號郵輪（Disney Adventure）即將從新加坡啟航，展開亞洲首次航程。各位鐵粉們快來搶先做好行前功課，讓這趟郵輪旅行可以收穫更多快樂魔法！Women's Health美力圈 ・ 12 小時前 ・ 1
美國航空系統大亂流！逾150航班急取消 紐約、洛杉磯等樞紐全淪陷
圖／AI生成商傳媒｜記者陳宜靖／綜合外電報導美國航空運輸近日再度陷入混亂，多重天候因素與營運調度壓力交織，導致全美超過150個航班遭到取消，延誤情況更呈現擴大趨勢。此次受影響航空公司橫跨主要國籍航空，包括達美航空、捷藍航空、西南航空與聯合航空，多條往返美國重要城市的航線被迫調整，對年底旅遊與商務移動形成明顯衝擊。根據外電《Travel And Tour World》報導，本波航班取消潮主要集中於美國東岸與中西部空域。航班受影響城市涵蓋紐約、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、達拉斯、芝加哥、邁阿密、波士頓與西雅圖等航空樞紐，涵蓋美國最繁忙的國內與國際轉運節點。業界分析指出，近期美國多地遭遇冬季風暴、低能見度與強風影響，航空管制單位為確保飛航安全，被迫降低起降頻率，加上部分航空公司人力與機隊調度仍未完全恢復至疫情前水準，使得航班取消風險同步放大。以東岸為例，紐約與波士頓因天候不穩，航班延誤連鎖效應迅速擴散至全國航網。航空公司方面也陸續發布聲明，強調安全仍為首要考量，並已啟動旅客改票、退費與彈性調整機制。達美航空與聯合航空表示，正透過增加備援機組與調整航班時刻，試圖降低後續影響；西南航空則指出，短程航商傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
《觀光股》老爺酒店重新定義國旅
【時報-台北電】面對旅遊資訊唾手可得的時代，為讓飯店品牌持續與旅人對話，老爺酒店集團回到「旅行本身」重新提問，從企業品牌角度思考飯店在當代旅行中的角色。老爺酒店集團執行長沈方正指出，現代人不缺旅遊資訊，缺乏的是重新理解城市的觀點，為此，老爺酒店集團推動「老爺式旅行」區隔市場、成功建立品牌特色。 有別於打卡拍照的旅行，老爺酒店集團將自身角色從「飯店服務提供者」，轉為「城市策展者」與「旅行哲學的提案者」。老爺認為，旅行不只是移動與消費，更是生活態度的延伸，回應旅人當下的生活狀態與人生階段。 老爺酒店集團自1977年創立以來，陸續開設台北老爺酒店、知本老爺酒店、礁溪老爺酒店與台南老爺行旅，並長期以「台味服務」在市場建立鮮明定位。老爺酒店集團並以真誠、親切、貼近人情與土地的品牌精神，在台灣飯店產業中建立獨特品牌地位。然而，隨著消費世代與社會結構轉換，地方創生興起，具國際視野的新世代消費者增加，「旅行」不再只是單純的觀光活動，反而逐漸成為價值與生活態度的選擇。 為此，老爺酒店集團自2022年啟動「老爺式旅行」，將品牌精神轉化為可持續發展的主題機制，每年提出一個值得被體驗的城市旅行觀點，回應旅客對時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話