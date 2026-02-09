228連假首選 「反毒1加1」公益市集盛大登場

開春最大規模的反毒盛事即將登場！由社團法人台灣無毒世界協會主辦、高雄市議會指導的「第二屆反毒1加1 & 讓愛1家1」親子共好公益市集，將於二月廿八日至三月一日在高雄文化中心圓形廣場盛大舉行；今年規模全面升級，攤位翻倍至一百攤，並聯合高市府毒防局、教育局、警察局等多個局處協辦，在面對新興毒品多樣化的趨勢下，透過跨部門公私協力，築起最堅實的社會安全網。(見圖)

台灣無毒世界協會今(九)日說明，當前毒品防制必須回歸家庭情感連結，這次活動融入SDGs「健康福祉」與「優質教育」理念，強調「親子共學」防線；現場除了有小朋友最愛的「明星緝毒犬」演示與互動，更安排各校舞蹈與音樂表演，並公開展演「反毒短影音競賽」十二組得獎作品，讓拒毒意識透過創意方式深植青少年心中。

為深化教育效果，該活動首度推出《反毒小尖兵大冒險》互動遊戲本，這套由協會開發的教材內含逾三十種遊戲，引導家長與孩子在互動中建立心理韌性。家長可提早至官網報名，預約親子共讀活動即有機會獲得氣墊城堡小小貴賓券及抽獎園遊券，讓二二八連假成為寓教於樂的公益首選。

為了擴大這份守護力量，主辦單位也積極號召志工夥伴加入這場「反毒種子」行列，共同透過文化教育與公共參與，深化社區的反毒防護；這場大型盛會展現了高雄各界的高度重視，目前除獲得高師大學務處與校友會、高雄市醫師公會、港都電台、中山扶輪社及基督教晨曦會等單位深度協作外，更獲得建德工業、五泰房屋、翔好機車、太睿建設、宏儒文理補習班、穩搭搭空間設計及吳玉珍婦產科診所等企業愛心贊助。

主辦單位強調，毒品防制是一場持久的社會運動，每一份投入都是影響孩子的關鍵，誠摯邀請民眾在連假期間造訪文化中心，用實際參與守護無毒未來。