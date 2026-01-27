228連假 台鐵已訂5.2萬張、高鐵29日開賣

▲2026年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司為服務旅客搭乘需求，自2/26（四）至3/2（一）規劃為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車。（圖／台灣高鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 春節連假後，緊接迎來228連續假期，台灣高鐵自2月26日（四）至3月2日（一）規劃為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，將在29日（四）凌晨零時起開放訂票。台鐵公司則在今（27）日凌晨開放訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2,117張訂票，訂票過程順利。

為加強服務旅客，高鐵和平紀念日疏運期間規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站。和平紀念日疏運期間，仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。此外，即日起高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張。

疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，請搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

▲高鐵延後收班車次資訊（圖／台灣高鐵提供）

台鐵今日開放228連續假期（2月26日至3月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。旅客完成訂票後，敬請於2日內至各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於1月29日上午9時重新釋出。

台鐵截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

另2月26、27及3月1日日加開之實名制列車，將於1月28日（星期三）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

