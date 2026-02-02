228限定重映《天馬茶房》 導演林正盛：台灣再度面臨威嚇與選擇

〔記者鍾志均／台北報導〕在228事件邁入第79週年之際，由林正盛執導的經典電影《天馬茶房》今(2)宣布於228紀念期間限定重映，引來影迷與社群討論。

林正盛直言，選在此刻修復重映，並非懷舊，而是回應當下：「在台灣再次面臨威嚇與選擇的時候，我希望這部電影，能給大家面對未來的勇氣與智慧。」

不同於許多從事件結果回看歷史的作品，《天馬茶房》把鏡頭拉回228引爆前的台灣日常，茶房裡喝茶聊天的小人物、對新政權懷抱期待的知識青年、在街頭討生活的菸販與攤商。

片中林強飾演的阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉，原本只是單純嚮往愛情與未來，卻在時代巨浪中，被推向無法選擇的命運分岔口。

《天馬茶房》以1945年政權交替為背景，描繪接受日本教育長大的台灣人，如何在語言、文化與權力全面翻轉的壓力下，逐漸陷入混亂與恐懼。

林正盛回憶，當年寫下「未來一直來一直來」這句台詞，是因為他深刻感受到台灣不斷在新舊政權之間被迫選邊、被迫前行；沒想到多年後，這句話不只成了電影的靈魂，也成了他日後傳記的書名。

如今台灣社會早已不同，林正盛認為：「人心與思潮在成長，我們比以前更清楚自己是誰，也更知道自己不願放棄什麼。」

此次《天馬茶房》重映由國家電影及視聽文化中心協助，並推出全新主視覺與限量特典，讓這部曾入選坎城影展、角逐奧斯卡、橫掃金馬提名的作品，再次走進年輕世代的視野。

