22KG孕胖黑歷史！方志友爆當年自信破表 經紀人尷尬笑認：不敢說太胖！

演藝圈媽媽代表方志友再次分享「產後真心話」！她今受訪坦承第一胎時體重暴增，甚至因為過度自信留下「黑歷史照」。多年後再回頭看，她已能大方笑談，更把經驗當成提醒，希望其他媽媽不要給自己太大壓力。

方志友昨日與同劇演員連晨翔一起宣傳新作《舊金山美容院》。在劇中，兩人飾演兄妹，私下因連晨翔剛升格新手爸爸，方志友更成了他口中的「資深育兒顧問」。方志友透露，自己24歲就當媽，從沒後悔過早婚早育，還笑說：「女兒上大學時我才40初！」覺得一切都是最好的安排。

談到第一次懷孕時，方志友自爆體重直升22公斤，但產後僅１個月就回到工作崗位，當時還以為狀態超好，自信面對鏡頭。

不過方志友笑說，當時的照片現在看根本是「黑歷史」，身邊經紀人和工作人員全都不敢講真話，怕刺激到她。經紀人也在受訪時坦承，那時候真的不敢說其實還很胖。

談到接的代言工作，方志友說廠商相當貼心，願意等她恢復身材再拍攝。沒想到方志友自覺已ok的狀態，在事後回看竟「胖到不行」。方志友坦言產後瘦身階段真的很煎熬，也曾有一段時間相當低落。方志友分享，8歲的兒子嘴很甜，曾逗她說：「媽媽你知道毒蘑菇，越漂亮的越毒嗎，那妳一定狠毒。」讓她聽了超級開心。女兒對她也相當護著，只要楊銘威笑她變胖，女兒就會立刻回嘴要爸爸照照自己的肚子。

