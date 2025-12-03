23人赴中遊「被鎖商場」花45萬…導遊嗆：取消行程

國際中心／饒婉馨報導

新加坡歌手肖恩（Shawn Tok）曾拿下《校園SuperStar》冠軍，近日他在社群上指控被某中國導遊強迫消費，他與其他23名旅客一同前往中國旅遊，卻因消費額度媒達到導遊要求，而被關在店內。









23人去中國旅遊「被鎖商場逼消費」花逾45萬台幣…導遊嗆：不然取消行程

外媒貼出報導並標註肖恩IG，也被肖恩本人放上自己的IG版面。（圖／翻攝自IG ＠8dayssg）

根據 外媒《AsiaOne》報導 ，肖恩上個月和其他23人從新加坡飛往中國旅遊，展開為期9天8夜的旅程，卻沒想到整趟旅程鬧得非常不愉快。新加坡歌手肖恩·托克（Shawn Tok）之前在IG的限時動態透露，他們在這9天旅程中的頭幾天，被當地導遊帶到一間禮品店，並強迫他們購買翡翠、銀器、梳子還有草藥等物，整團人總共花費了高達10.5萬人民幣（約為46.5萬元新台幣），沒想到導遊仍嫌「買的還不夠」，還因金額未達「銷售KPI」，遭店家拒絕讓他們離開店內。

他已向導遊反映有人身體不舒服，卻遭導遊冷處理。（示意圖／翻攝自Unsplash）

肖恩還表示，就連他們在巴士上睡覺時，都要被導遊逼迫聽他們推銷商品的話術，還威脅「不買就取消行程」，不會退款，導遊甚至會對他們大吼大叫；旅行途中他曾反應「有些人生病嘔吐」，竟遭另一位導遊回覆，「沒關係，你可以在車上嘔吐，我不在乎」。他事後查看旅遊合約，才得知裡面沒有任何強迫消費的條約，便跟團員一起向警方提交交易紀錄、收據，作為強迫購物詐騙的證據報案，而當地政府介入之後，旅行社才全額退款給他們。





