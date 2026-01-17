23億美金援台！美眾院通過2026年度撥款法案 強化台海嚇阻力

美國眾議院通過法案，提供台23億美元融資貸款提升嚇阻力。（眾議院示意圖） 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院 14 日以 341 票贊成、 79 票反對，通過「 2026 財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，內容納入對台灣提供 3 億美元「外國軍事融資」（ Foreign Military Financing， FMF ），以及 20 億美元貸款與貸款保證，合計約 726 億元新台幣，用於強化台海嚇阻力。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾指出，近一個月來台灣持續面臨網路攻擊，以及中國軍方具侵略性的軍事演習，該項撥款法案有助台灣投資自身防禦能力，並強化川普政府上月所宣布的歷史性對台軍售。他強調，必須加速向台灣交付武器，以嚇阻 2027 年及之後可能發生的衝突。

FMF 通常用於協助主權獨立國家，由國務院讓盟邦透過美方援助資金，取得美國軍備、相關服務與培訓。美國過去長期透過「外國軍售」（ Foreign Military Sales， FMS ）機制對台出售武器，直到 2023 年，拜登政府才首度以 FMF 方式向台灣提供軍備援助。

該項眾院撥款法案同時指示國務院與五角大廈「交付台灣防衛物資與相關服務」，並要求國務卿在分配對外援助時，考量各國在聯合國投票紀錄，以及對台灣觀察員身分的支持程度。此外，法案另編列 4 億美元用於反制中共在全球的惡意行動，並撥款 18 億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，以對抗中國的不良影響。

前美國國防部台灣政策代理主任王洛伶（ Lauren Dickey ）指出， 3 億美元 FMF 是美國致力強化台灣自我防衛能力的強烈訊號；美國不僅出售武器系統，也透過 FMF 提供台灣在武器操作、整合及運用上的訓練與支援。

