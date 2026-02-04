23元買泡麵就抱回千萬獎 去年11-12月期統一發票幸運清單今天下午出爐

114年11-12月期統一發票共開出17張千萬特別獎及20張200萬元特獎，中獎發票清冊今天下午出爐。廖瑞祥攝



根據財政部初步統計，114年11-12月期統一發票共開出17張特別獎（新台幣1000萬元）及20張特獎（200萬元）中獎發票，共有37名幸運兒獲財神爺眷顧；其中，有幸運兒只花23元在統一超商（7-ELEVEN）買泡麵就抱回1,000萬元，詳細中獎清冊將於今天下午4時30分出爐。

去年11-12月期統一發票獎1月25日開獎，本期千萬獎獎號為「97023797」；200萬元特獎號碼為「00507588」； 頭獎（20萬元）3組分別為「92377231」、「05232592」、「78125249」。

根據超商、超市自行公布中獎情形，7-ELEVEN共開出3張千萬元特別獎，分別是在新竹東區的「富首門市」花59元購買握便當；台中市南屯區的「精福門市」花23元購買泡麵，以及桃園市觀音區的「大益門市」花49元購買茶葉蛋等鮮食。

全家便利商店則開出2張千萬元特別獎，其中，淡水新江店中獎者僅花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條；高雄西灣店幸運兒則花不到200元，購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰及經典原味熱狗等商品，同樣抱回千萬元大獎。

全聯也開出1張千萬特別獎，台中大智門市有民眾消費607元購買泡麵、蔬果與鮮乳等民生食品就成為千萬富翁。

除了最新一期發票今天開獎，據財政部統計，去年9-10月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，4張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是Google Play 訂閱費50元，以及花153元在中壢阿潭ㄟ店專業生鮮市場買菜。

200萬元特獎也有4張未兌領，其中包括在蘋果App Store下載應用程式的165元；街口支付手續費90元；桃園市桃園區慈文路POYA Beauty寶雅消費1,117元；在屏東縣潮州鎮的寶昌餅店消費120元。

