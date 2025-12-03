23名太子集團員工申請失業給付 勞動部態度曝光！洪申翰：若違法將無法請領

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

柬埔寨太子集團涉嫌在台賭博與洗錢，空殼公司資產遭北檢扣押約45.2億元，傳有23位員工申請失業給付，北市勞動局證實此事，並稱是否符合資格要由勞保局認定。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為或違反公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。

台北市議員耿葳2日質詢台北市漲蔣萬安時指出，太子集團在台透過架設多間空殼公司，購買大量豪宅、名車，遭檢調扣押的資產合計約45.2億元，有多名員工失去工作，甚至北市就服處已接獲有十多名員工前來登記失業。北市勞動局長王秋冬回應，空殼公司合計聘有303名員工，其中已有23人提出失業補助申請，後續是否核發補助，將由勞保局審定。

立法院衛環委員會今日審查「外送專法」，洪申翰會前受訪表示，勞動部已經和台北市政府聯繫，接下來會依個案事實認定。勞動部的態度很清楚，若經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。

