一輛重達23噸的大型吊車在台中沙鹿正英路長下坡處疑似煞車失靈，在停等紅燈時突然「倒退嚕」，滑行長達300公尺才停下。事發當時，駕駛不斷猛按喇叭示警，讓路過車輛得以驚險閃避。這輛失控的吊車一路向後滑行，先後撞擊分隔島、路樹，最後撞上對向車道路邊汽車旅館的圍牆才停止。所幸這起驚險事件未造成任何人員傷亡，僅有路樹及圍牆受損。

23噸吊車煞車失靈倒退嚕！猛按喇叭示警 滑行300公尺撞汽旅才停。(圖／TVBS)

23噸吊車突「倒退嚕」 滑行300公尺撞圍牆。(圖／TVBS)

這起事件發生在26日上午10點多，地點位於台中沙鹿正英路的長下坡路段。這輛吊車原本行駛在上坡方向，當抵達台灣大道路口等紅燈時，突然無法煞停而失控往下滑。監視器畫面清楚拍下吊車滑行經過的畫面，以及駕駛不斷按喇叭的示警聲。附近民眾表示，當時聽到駕駛有規律地按喇叭示警，許多路過車輛因此得以驚險閃避。

23噸吊車突「倒退嚕」 滑行300公尺撞圍牆。(圖／TVBS)

吊車在失控滑行的過程中，先是撞擊分隔島上的行道樹，導致多棵樹木被撞斷或剝皮，吊車上甚至還橫著一根樹幹。目擊民眾回憶當時情況時表示，他們聽到喇叭聲後懷疑車輛可能停不住了，出去查看時發現吊車已經撞上樹木。現場地面留下明顯的刮痕，工作人員事後前來清理現場，載走了滿車的斷裂樹枝。

23噸吊車突「倒退嚕」 滑行300公尺撞圍牆。(圖／TVBS)

清水分局清水交通分隊長王智暉表示，梁姓吊車駕駛自稱煞車失靈，導致車輛向後滑行，並撞擊分隔島和路樹，最後碰撞正英路135號汽車旅館圍牆才停下來。這輛23噸重的大型吊車在失控下滑過程中，駕駛一路閃燈按喇叭警示，讓路過車輛得以及時閃避，所幸整起事件雖然驚險但未造成任何人員受傷，僅有公共設施受損。

