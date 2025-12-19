23坪老屋化身療癒系北歐寵物宅，以光線、留白與柔和線條打造人與貓都自在的生活場景

編輯 Yuwei｜圖片提供 樂沐制作空間設計

在這間位於靜巷中的 23 坪老屋裡，看不到老宅常見的沉重陰影，取而代之的是一種明亮、純淨、細水長流般的北歐生活節奏。設計以「讓空間重新呼吸」作為出發點，將原始格局中的壓迫感逐一釋放，為屋主與同住的貓咪構築出一處柔軟而充滿秩序的棲身之所。



走進家門，柔白與淺木色交織出的底調最先迎面而來，彷彿被包進一層輕盈的光霧中。公共空間以連貫的開放式設計延展視覺，使原本窄小的廚房不再被侷限，與餐區合併後，動線更自在、日光也能無阻穿梭其中。木質餐桌承接著從窗邊灑落的陽光，成為每日最柔暖的生活舞台，而牆面與天花的留白讓自然光得以自由漫散，保留北歐風格最重要的清透感。



客廳同樣維持極簡美學，視覺語彙乾淨卻不冷調。軟綿沙發與懸浮電視櫃輕盈而不佔空間，後方的書櫃巧妙隱身於牆體內，讓收納退到視線之外，使整體畫面保持俐落。百葉窗是這個空間的小亮點，陽光穿透時與牆面、沙發交織陰影，形成一段段最治癒的日常節奏，也是貓咪最愛駐足的角落。



私領域延續同樣的減法思維。臥室摒除繁複裝飾，以柔色寢具搭配一盞琥珀吊燈，輕輕烘托出安靜沉澱的氛圍，留給屋主最純粹的睡眠場域。衛浴以灰調石材鋪陳，搭配玻璃拉門與簡潔櫃體，乾淨利落中仍不失溫度，為一天畫下最舒心的句點。

柔和的線條不僅化解老屋的生硬結構，也讓空間充滿流動感與安全感。尤其在早晨光線灑落客廳、廚房的那一瞬間，環境明亮得像被輕風拂過，屋主坐在沙發、貓咪窩在窗邊，沒有多餘裝飾，卻是最真實、最溫暖的生活詩意。

