23天累計761人OHCA 平均每日逾30人倒下送醫

消防署今（23日）公布的統計數據，全台昨天再添加36件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案，合計從去年12月31日至今共有761起，但尚無證據顯示均與天氣寒冷有關。

全台昨天再添加36件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）案。（示意圖／記者陳奕廷攝）

消防署呼籲民眾使用電暖器或瓦斯暖爐時要避免一氧化碳中毒，勿於室內或通風不良場所使用，在使用瓦斯熱水器時要注意保持通風，穿衣服也要注意保暖。

【非創傷OHCA人數】

12/31：34人

1/1：26人

1/2：34人

1/3：29人

1/4：23人

廣告 廣告

1/5：35人

1/6：26人

1/7：34人

1/8：40人

1/9：32人

1/10：35人

1/11：35人

1/12：42人

1/13：37人

1/14：37人

1/15：38人

1/16：24人

1/17：41人

1/18：38人

1/19：30人

1/20：26人

1/21：29人

1/22：36人

延伸閱讀

豐原五口命案開庭！主嫌改口「全認罪」喊：我錯了

影/高雄30層豪宅建案深夜惡火 頂樓「火花四濺」

影/北市南港驚悚車禍 轎車轉彎撞母子男童遭輾過