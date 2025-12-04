23小時破56萬人！12/31前開通LINE Pay Money享4優惠

全新電子支付服務「LINE Pay Money」已在3日下午3時正式上線，據統計，過去23小時已突破56萬名用戶完成開通。前完成3項指定任務的100萬名用戶，可享3年提領0手續費優惠。

LINE Pay Money在過去23小時已超過56萬名用戶申請開通，前100萬名可享3年提領0手續費優惠。（示意圖／LINE Pay提供）

LINE Pay官方表示，LINE Pay Money自3日下午3時正式開通上線，截至4日下午2時，已有超過56萬名會員完成帳戶開通，儘管期間因申請流量最高達平時3倍之多、與銀行間的系統通訊延遲，一度導致用戶系統出現暫時性延遲，以及無法完成連結銀行帳戶等狀況，仍不減用戶熱情，LINE Pay官方也在第一時間擴充IDC相關設施並優化系統，整體運作狀況從3日傍晚起回穩順暢。

LINE Pay官方指出，現在持續和銀行緊密合作，確保服務穩定運作，全力提供更完善的使用體驗，未來也會繼續強化LINE Pay Money各項服務與功能，積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，提供全台1310萬名用戶更好的支付生活體驗。

此外，LINE Pay官方也提到，前100萬名完成開通、轉帳、付款共3大任務者，可享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠，付款使用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用該規則，額滿訊息將於LINE Pay官方帳號貼文專區公告。

符合資格者，2026年1月15日起將陸續在LINE Pay官方帳號收到通知，提醒民眾務必加入LINE Pay官方帳號或是解除封鎖。

另外，2025年12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，同享4大優惠：

1、開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點

2、首次連結16家指定銀行送30元儲值金（數量有限，送完為止）

3、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券

4、合作銀行提領0手續費

