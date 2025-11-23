23年老員工慘遭裁員！他靠「6大投資祕訣」月收11萬 被迫失業成轉機
財經中心／王文承報導
美國總統川普揮舞關稅大刀，引發全球經濟動盪。各大企業為了縮減成本紛紛大規模裁員、無預警解雇員工，甚至要求員工放無薪假，使許多人對收入來源與未來生活倍感不安。在美國任職23年的時尚設計師阿奇（Atchi）突然被炒魷魚，為了維持生計，他嘗試各種兼職工作，但直到踏入房地產投資後，才真正擺脫對未來與退休的焦慮。如今，他靠收租每月可獲得3523美元（約新台幣11.02萬元）的被動收入。他也提醒投資者，進行房地產投資時務必掌握六大原則，例如「親自看房」及「以低於市價購入」等，才能有效降低投資風險。
老員工慘遭裁員 他靠6大投資法月收11萬
根據《THE GOLD ONLINE》報導，阿奇表示，突如其來的失業讓他深刻意識到掌控收入來源的重要性。唯有建立穩定的經濟基礎，才能不被他人左右生活步調，也能實現自己嚮往的遊牧式生活。
他提到，在美國多數人都需自行規劃退休，因此累積資產就格外重要，而股票與房地產則是最普遍的方式。
阿奇在失業後嘗試過不同兼職工作，直到2015年正式進軍房地產。他買下的第一間物件位於紐約布魯克林展望公園附近，是一間近百年歷史的寬敞一房合作公寓（Co-op）。這類住宅由物業管理協會統一持有建築，買家其實是購買協會股份，共同管理物業。
當時他的購入價格為36萬美元（約新台幣1126萬），另外投入3萬美元（約新台幣93.84萬）翻修廚房。如今該房產估值已接近50萬美元（約新台幣1564萬）。每月房貸與管理費合計1617美元（約新台幣5.06萬），加上維修和空置率的預備金約260美元後，扣除各項費用，他每月仍能從2600美元（約新台幣8.13萬）的租金收入中獲得723美元（約新台幣2.26萬）的淨利。
到了2021年，受疫情影響，他與家人購入第二處房產，是一棟三層的百年石砌聯排別墅，價格為約105萬美元（約新台幣3284萬）。由於屋齡達115年，他們又投入約4800萬日圓（約新台幣960萬）進行全面翻新，使其更符合現代生活需求。該房產目前估值已接近200萬美元（約新台幣6256萬）。每月支出（含房貸與水電）約5200美元（約新台幣16.27萬），而過去兩年的平均租金收入約8000美元（約新台幣25.02萬）。換句話說，除去支出，阿奇每月仍可淨賺2800美元（約新台幣8.76萬）。更重要的是，他住在這棟房子其中一間房，等於免付房租還能領租金。
阿奇認為，房地產在美國具有多重吸引力。首先，相較於股票與其他資產，房價波動較小，更有機會用低於市價的價格購得好物件。其次，房產能帶來穩定現金流，出租便能獲得固定收入。此外，房屋還能作為融資抵押，如支付學費、整修房屋或創業資金等。
然而，高報酬也伴隨高風險，例如2007年次貸危機，導致大量房屋遭法拍、房價暴跌。紐約州租客權益強勢，即使租客欠租，走法律程序驅逐也可能拖上一年。此外，稅制改革可能使房產稅突然上升，而通膨更讓維修與人工成本逐年增加，造成額外負擔。
他強調，房地產投資的核心在於提前預判風險、評估風險並彈性應對。具體建議包括：「務必親自實勘物件」、「以低於行情入手」、「地段絕不妥協」、「財務規劃留有緩衝」、「掌握市場趨勢」，以及當遇到優質物件時，要具備快速決策的能力。掌握這些原則，便能大幅降低投資失敗的機率。
自從踏上房地產投資之路後，阿奇已不再為退休與未來憂心。他表示，在全職工作之外要經營副業並非易事，且往往需要犧牲與家人相處的時間，而時間一去不復返。相較之下，房地產投資能在不耗費過多工作時間的情況下創造收入，是最符合生活平衡的投資方式。
